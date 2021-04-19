受疫情影響取消 陪罕病朋友健走微風運河5月復辦
由台灣環保協會與新北市議員李翁月娥主辦「愛與陪伴」健走活動，去年因疫情影響停辦，今年即將於5月15日在蘆洲微風運河復活，號召罕病朋友走出戶外，並規畫愛心嘉年華、社福宣導等周邊活動，邀請民眾關懷罕病朋友。
隨著國內疫情趨緩，新北市議員李翁月娥希望能延續愛心活動，促成這次健走活動復辦，且活動免報名費，只需先認購100元愛心園遊會點券，就能獲得當天活動報到卡，即可健行微風運河1圈，在報到卡上蓋滿3個章，就能獲得認購100元點券與摸彩券，大獎包括液晶電視、自行車等。
主辦單位表示，防疫期間要愛惜自己，活動會遵照市府規定戴口罩、量體溫，李翁月娥喊話，希望邀大家伸出手，給予罕病家庭與弱勢族群關懷與陪伴。
如欲報名民眾，可至李翁月娥服務處填寫報名表或上粉絲專頁填寫網路報名表單，詳細報名資訊，可撥打（02）22859669詢問。
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