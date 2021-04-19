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首度結合活動中心 新北成立市民認養小棧

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北成立第55個認養小棧，也是首度與市民活動中心結合。圖／新北市動保處提供
新北成立第55個認養小棧，也是首度與市民活動中心結合。圖／新北市動保處提供

新北市樹林區圳福里長期有流浪貓問題，今日動保處在圳福市民活動中心，成立境內第1個愛心認養小棧，提供附近里民認識動物的生命教育場所外，也方便民眾就僅認養。當地里長表示，浪貓問題造成里內環境髒亂且發情期會有噪音，希望認養小棧成立後能增加曝光度。

新北是全國認養數第1的縣市，在圳福市民活動中心之前共54家認養小棧，累積認養超過4300隻犬貓，相當境內8個動物之家整年認養量。

圳福里長蘇益和指出，當地浪貓問題嚴重，他借用誘捕籠捕獲超過20隻浪貓，成貓用TNVR絕育回置，幼貓則透過社群送養，在市民認養小棧成立後，期待能幫更多毛寶找到新家。

這是認養小棧首度跟市民活動中心結合，動保處也提供跳台、貓抓柱等設備，讓待在裡面的貓咪不會無聊，並交給蘇益和經營。

農業局副局長諶錫輝表示，新北市是友善動物城市，用多元化管道推廣認養，教育民眾正確飼養觀念，認養不棄養，透過認養小棧，民眾能更方便接觸犬貓，被認養的犬貓也希望得到好的照顧。

圳福里長蘇益和小心把幼貓放到貓籠中。圖／新北市動保處提供
圳福里長蘇益和小心把幼貓放到貓籠中。圖／新北市動保處提供

認養 貓咪 新北

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