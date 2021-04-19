125億市場改建一延再延 王世堅批：柯市府團隊螺絲鬆了

台北市長柯文哲任內重大施政「第一果菜及萬大魚市場改建案」斥資高達125億，預計2029年4月完工，原訂今年4月就該完工，但履約展延至7月12日完工、10月啟用，但施工建商還想再延106天，北市議員王世堅今前往現場會勘表示，從去年7月至今，工程進度僅24％，還想在7月完工，批柯市府團隊螺絲鬆了。

王世堅表示，市場改建工期很長，柯文哲沒辦法在他任內進行剪綵，但柯文哲說一定要改變市場、夜市，不能看到市場上有會飛的蟑螂、下面有會跑的老鼠，「但現在看到的是攤商的生意飛了、業主市場處跑了」。

王說，以環南市場為例，柯文哲信誓旦旦說第1個任期結束前，要看到環南市場完工，結果現在第2個任期，只剩1年8個月，整體進度才60.36％。

第一果菜市場及魚市場改建案更龐大，2倍以上的金額，總經費高達125億元，去年7月風光開工，柯說今4月中繼市場要完工，最晚6月攤商可進駐營業，結果現在中繼市場仍還是工地，完工遙遙無期。

黃姓果菜市場攤商表示，原訂4月中繼市場就會完工、6月進駐，北農卻通知9月才能進駐，冰庫、位置分配等也都遇到重新抽取攤位的狀況；無法確定搬遷時間是所有攤商最大困擾，中繼市場攤位較小不到1坪，若能提早確定時間就能盡早安排，但現在連完工時程都不清楚，後續作業全卡住。

北市工務局新工處工務科一果工務所主任陳國偉表示，目前改建工程總進度為4％、中繼市場工程進度24％，雖然現場還在鋼構階段，但未來3個月施工量將達到最大，預計今年9月可全數完工。

陳國偉坦承，負責施工的中華工程原先提出申請工期展延184天，評估不可歸責廠商部分後，最終展延78天，原訂4月25日第一階段履約完工的期限延後至7月12日，中繼市場預計9月底完工、10月啟用。

但廠商提出今年初遭逢雨季及處理攤商爭議等問題，希望可再展延106天，陳國偉說，依照合約規定，若廠商無法在7月12日完工，1天將可罰60萬逾期扣押金，展延106天可開罰6360萬，北市法務局將於本周五舉辦採購申訴審議委員會，進行調解。