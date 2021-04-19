裁縫機乘載60年回憶 86歲阿嬤獲新北模範母親

新北市長侯友宜今天到三重拜訪今年度模範母親代表，高齡86歲的阿嬤陳吳玉鳳。她早年靠著一台裁縫機貼補家用，和刑警丈夫一起養大4個小孩，如今3個兒子有2位董事長、1位建築師，1個女兒也是外商公司的規畫師，在兒女相繼獨當一面後，還擔任長達16年鄰長，持續參與地方公益。

這台裁縫機至今仍是阿嬤心中至寶，不只乘載與已故丈夫和家人的回憶，也見證阿嬤為地方服務的精神，侯友宜今天到訪時，她還特地示範怎麼用裁縫機。

陳吳玉鳳與丈夫陳榮駐婚後育有3男1女，丈夫是刑事警察，今日侯友宜到場後發現2人是舊識，稱讚她丈夫生前擔任警察時為人耿直、忠厚，是非常正派的警察，一生以身為警察為榮。

侯友宜談起過去跟老戰友往日時光，他有感而發表示，陳榮駐所屬單位在那時候很複雜，三不五時就命案，但他非常拚命，多次獲得表揚。

因以前刑警收入有限，陳吳玉鳳還得自己出來工作貼補家用，她白天在成衣工廠工作，晚上回家，憑一台全手動裁縫機，從事縫紉加工，與丈夫分擔家裡經濟重擔，因為刑警丈夫忙於公事，她同時還要帶小孩、教育孩子。

陳吳玉鳳對家庭無悔付出，如今3個兒子有2位董事長、1位建築師，女兒則是荷蘭半導體設備商台灣區域規畫師。她也在兒女相繼獨當一面後，還擔任長達16年鄰長，持續參與地方公益。