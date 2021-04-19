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第一果菜中繼市場工程延宕 議員批北市府螺絲鬆

中央社 / 台北19日電

北市議員王世堅質疑，台北第一果菜批發中繼市場工程延宕，北市府稱4月完工，6月讓攤商進駐，現場仍是工地。新工處今天說，受法規等因素影響，預定9月底才完工。

民進黨籍市議員王世堅上午到第一果菜批發中繼市場開記者會時指出，市長柯文哲去年7月到場開記者會提到，中繼市場今年4月完工、攤商最晚6月進駐，但今天到場後，發現仍是工地，直言北市府螺絲鬆。

王世堅表示，第一果菜及魚類批發市場改建經費約新台幣125億元，北市府稱中繼市場4月完工，至今卻遙遙無期，相關局處還把問題推給攤商、施工廠商，施工廠商若逾期未完工，北市府要開罰一天約61萬元罰鍰，北市府應檢討。

黃姓攤商接受聯訪時說，當時收到通知，中繼市場完工在4月、6月可進駐，事後又被通知9月才完工，訊息混亂，許多攤商連完工期程都不清楚，不知如何面對後續狀況。

北市工務局新工處工務科主任陳國偉接受聯訪時指出，契約訂定第一階段竣工日期為4月25日，因遇建築許可法規等問題須重新檢討，因此改為7月12日完工，但施工廠商有申請展延，經找專家學者討論，核准78天工期，但廠商不滿意，因此提出履約爭議協調。

他表示，每天會派員到工地了解施工狀況，希望廠商盡快完工，因中繼市場是申請臨時建築許可，法令較複雜，只能邊拆邊建的滾動式施工，會持續改善目前狀況。

陳國偉說，契約要求7月12日完工，預定下個月起會進入施工衝刺期，盼盡快完工，但依目前現場狀況，不排除9月底才完工。

市場處主秘高振翔表示，目前規劃中繼市場9月底完工，攤商10月進駐，且去年10月曾規劃第一次搬遷，攤商希望不要影響生意，改為今年農曆年後才搬，並調整工期時程，每個月也跟攤商召開2次說明會。

台北第一果菜批發市場位於萬大路，從民國63年啟用至今，比鄰而建的萬大魚市場64年完工，營運逾40年。北市府採原址改建、分階段施工，預計118年4月完工，並先在華中橋堤外興建魚類中繼市場，完工後讓攤商進駐，再拆原本魚市場，之後由果菜批發市場攤商進駐。

北市 王世堅 建築

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