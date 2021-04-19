北市動物園摘除高齡國王企鵝右眼 助頤養天年

台北市立動物園今天表示，園內高齡24歲的編號4國王企鵝右眼已因白內障失去視力，近期又反覆發炎，因此替牠摘除右眼，盼讓牠頤養天年。

台北市立動物園表示，野外的國王企鵝平均壽命約為12歲，在圈養環境下的壽命則可達15歲至20歲，而編號4國王企鵝是園內年紀最長的雌性個體，已經24歲又2月大。

動物園說明，編號4國王企鵝的雙眼皆已因白內障失去視力，右眼更是眼壓過高、反覆發炎，威脅健康並造成疼痛不適，因此獸醫師們決定著手為牠進行醫療手術。

由於國王企鵝原本生活在低溫環境，動物園進行手術時特別緊閉門窗、開足冷氣，並準備大袋冰塊為編號4國王企鵝保冷，防止牠體溫過高，最後順利完成右眼摘除手術。

動物園表示，編號4國王企鵝目前住在後場單人套房，偶而與幾位性情溫和的室友一起生活。雖然編號4國王企鵝視力不好，但對外界感受仍然靈敏，保育員或室友靠近時都能發覺；地面有小台階的地方則會用腳掌感受高低差，再慢慢地跳下來，上下台階都是行動自如，日常生活方面沒有什麼大礙。

動物園指出，動物和人類一樣須面對生老病死，在日常照養、餵食上，這些高齡個體需要保育員更加細心陪伴照料，以及獸醫師的協助，讓牠們度過身心舒適的老年退休生活。