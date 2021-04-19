北市漏水率高新北台南？北水處長：我也百思不得其解

台灣陷半世紀以來最大乾旱，為節約水源，各縣市積極作為降低漏水率，供應大台北地區用水的台北自來水事業處，近年也將台北市漏水率降低視為政績，不過議員邱威傑質疑，根據台水數據，新北及台南的漏水率都比北市低？北水處長陳錦祥說，關於這一點，北水處也「百思不得其解」。

北水處今天赴議會財建委員會工作報告。北水處長陳錦祥說，減少漏水也能降低原水消耗，北水處的漏水率從2018年的13.5%，今年已降到11%，預計2025年將下降至1成以下。

不過議員邱威傑質詢，新北的漏水率8.05%，其次是台南8.47%，怎麼漏水率都比台北市低？陳錦祥回應，關於這一點，北水處「百思不得其解」。

陳錦祥說，北水處過去16年花170多億元，將舊鉛管等陸續汰換成較耐用的不銹鋼管，但據他了解，台水並沒有進行這樣的工作，甚至台水有的還用塑膠管，塑膠管壽命約十年，「我們只能說，不了解他們(台水)怎麼做資料，但我們(北水)很紮實的做，每年努力才有今天的成果。」

邱反問，北市府視為漏水率是政績指標？但不知道台水政績怎麼來的？陳錦祥回應，「他們不會告訴我的」，議員說「台北比較誠實才這樣(漏水率比較高)？」陳錦祥則未再回應。

議員苗博雅也質詢，北水處長對漏水的解釋，恐怕會讓外界詮釋為台水數據造假在說謊，這是非常嚴重的事，希望北市在沒有憑據的情況下，不要引發紛爭，若是與台水的計算公式都一樣，為何會有這樣的計算結果？要求北水處提供書面報告，釐清外界的疑慮。

議員李建昌也質詢，智慧水表也可以偵測漏水，北水處是否有提供誘因或計畫，讓商辦大樓或集合住宅也裝智慧水表？陳錦祥表示，目前舊用戶只要水表達8年後就免費更換智慧水表，北市有160多萬個水表，預計2023年可換到20萬個智慧水表，至於所有新建案都須裝設智慧水表。

陳錦祥說，水管有壽命，北水處對於狀況不好的管線逐步汰換，北市共有6千多公里管線，仍有1千多公里沒換，希望未來4、5年內會換到500公里，預計到2025年能降老舊管線列入更換，漏水率降到10%以下，且系統內的管線若健全，也可了解潛在的漏水。