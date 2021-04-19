議員轟婚假之亂 勞動局再道歉：陷盲點沒處理婚假濫用

台北市一名行員短短37天結婚4次、離婚3次，申請4次婚假共32天，但銀行只准第一次8天婚假，這名行員向勞動局檢舉，銀行因此遭罰2萬元。副市長黃珊珊在臉書批評後，勞動局長陳信瑜親自下令緊急撤銷銀行裁罰。陳信瑜今再度致歉，並表示黃珊珊發臉書前，督導的副市長蔡炳坤已指示處理，並坦言勞動局陷入婚假真偽盲點，沒有處理結婚密集與濫用問題。

北市議員秦慧珠今在議會民政委員會質詢「婚假之亂」，質疑北市勞動局處分這起案子過程很有問題，甚至再度引發副市長黃珊珊、蔡炳坤的內鬥爭議。

勞動局長陳信瑜表示，勞動局是由蔡炳坤直屬督導的局處，最早新聞露出時，蔡炳坤當周已請法務局、勞動局後續處置，當周的周一至周四，同仁已在做處置及定調，針對訴願會建議，及中央相關函式，已在討論撤處結果。只是剛剛好，副市長黃珊珊基於法律專業，也在臉書發表相關見解。

陳信瑜也坦承，勞動局同仁對勞動局法令缺乏彈性。至於勞動局分層負責，雖十萬元以下不會進到局長這邊，不過有訴願就會到局長室，陳信瑜也再度道歉，表示這是一個案例，也是勞動局永遠要學習的課題。

不過秦慧珠也質疑，為何督導的蔡炳坤處理，勞動局沒馬上撤處分，黃珊珊發臉書後，卻馬上撤銷處分？質疑勞動局的處理過程有很大問題。

陳信瑜說，此案是由勞工自己投訴，針對婚假部分，勞動部函示的確婚假申請，沒有限制次數、時間，也沒有限制對象，所以同仁對此做出裁罰，但婚離的密集性及濫用部分，同仁無法用民法去解釋。

但訴願會認為應撤處，同仁也陷入是否有結婚的真偽事實，但沒有去處理結婚密集濫用，也是這次處分的盲點。

勞動局副局長江明志表示，一開始「此案的授權層級是到我」，過程中內部同仁的確要檢討。

不過江也說，法令及勞動部函示部分，的確沒有給予一個清楚方向。所以處分時，同仁基於只要有結婚事實就該給婚假，但當時判斷是否違反其他法理原則，沒有處理到結婚的密集，所以認為有疑義，暫時撤銷處分。