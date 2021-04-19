快訊

直播／AZ疫苗今起開放預約打氣增？ 指揮中心下午2時說明

周五到周末可能有全面雨勢 彭啟明：近期條件最好的一波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員轟婚假之亂 勞動局再道歉：陷盲點沒處理婚假濫用

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
婚假之亂，北市勞動局長陳信瑜再度致歉，並表示黃珊珊發臉書前，督導的副市長蔡炳坤已指示處理，並坦言勞動局陷入婚假真偽盲點，沒有處理結婚密集與濫用問題。記者林麗玉／攝影
婚假之亂，北市勞動局長陳信瑜再度致歉，並表示黃珊珊發臉書前，督導的副市長蔡炳坤已指示處理，並坦言勞動局陷入婚假真偽盲點，沒有處理結婚密集與濫用問題。記者林麗玉／攝影

北市一名行員短短37天結婚4次、離婚3次，申請4次婚假共32天，但銀行只准第一次8天婚假，這名行員向勞動局檢舉，銀行因此遭罰2萬元。副市長黃珊珊在臉書批評後，勞動局長陳信瑜親自下令緊急撤銷銀行裁罰。陳信瑜今再度致歉，並表示黃珊珊發臉書前，督導的副市長蔡炳坤已指示處理，並坦言勞動局陷入婚假真偽盲點，沒有處理結婚密集與濫用問題。

北市議員秦慧珠今在議會民政委員會質詢「婚假之亂」，質疑北市勞動局處分這起案子過程很有問題，甚至再度引發副市長黃珊珊、蔡炳坤的內鬥爭議。

勞動局長陳信瑜表示，勞動局是由蔡炳坤直屬督導的局處，最早新聞露出時，蔡炳坤當周已請法務局、勞動局後續處置，當周的周一至周四，同仁已在做處置及定調，針對訴願會建議，及中央相關函式，已在討論撤處結果。只是剛剛好，副市長黃珊珊基於法律專業，也在臉書發表相關見解。

陳信瑜也坦承，勞動局同仁對勞動局法令缺乏彈性。至於勞動局分層負責，雖十萬元以下不會進到局長這邊，不過有訴願就會到局長室，陳信瑜也再度道歉，表示這是一個案例，也是勞動局永遠要學習的課題。

不過秦慧珠也質疑，為何督導的蔡炳坤處理，勞動局沒馬上撤處分，黃珊珊發臉書後，卻馬上撤銷處分？質疑勞動局的處理過程有很大問題。

陳信瑜說，此案是由勞工自己投訴，針對婚假部分，勞動部函示的確婚假申請，沒有限制次數、時間，也沒有限制對象，所以同仁對此做出裁罰，但婚離的密集性及濫用部分，同仁無法用民法去解釋。

但訴願會認為應撤處，同仁也陷入是否有結婚的真偽事實，但沒有去處理結婚密集濫用，也是這次處分的盲點。

勞動局副局長江明志表示，一開始「此案的授權層級是到我」，過程中內部同仁的確要檢討。

不過江也說，法令及勞動部函示部分，的確沒有給予一個清楚方向。所以處分時，同仁基於只要有結婚事實就該給婚假，但當時判斷是否違反其他法理原則，沒有處理到結婚的密集，所以認為有疑義，暫時撤銷處分。

結婚 黃珊珊 北市

延伸閱讀

員工濫用婚假罰銀行 恐龍判決遭撤銷

拚2022空戰 33播客開張 好友爆剛認識黃珊珊臉都超臭

被批用垃圾車廣播炒聲勢 黃珊珊：我什麼事都不能做？

垃圾車廣播變黃珊珊錄音檔遭質疑 北市府：宣導防疫

相關新聞

北市漏水率高新北台南？北水處長：我也百思不得其解

台灣陷半世紀以來最大乾旱，為節約水源，各縣市積極作為降低漏水率，供應大台北地區用水的台北自來水事業處，近年也將台北市漏水...

議員轟婚假之亂 勞動局再道歉：陷盲點沒處理婚假濫用

台北市一名行員短短37天結婚4次、離婚3次，申請4次婚假共32天，但銀行只准第一次8天婚假，這名行員向勞動局檢舉，銀行因...

嚴防擾民！2百年歷史永和保福宮遶境 禁炮竹煙火

主祀保生大帝的永和保福宮擁有近200年歷史，為慶祝保生大帝聖誕，將於21日起辦理祈安消災延壽法會3天，新北市長侯友宜今也...

瑞芳第2產業園區 可創上千職缺

有紡織機大廠佰龍機械等廠商的新北市瑞芳工業區早已飽和，地方約20年前就爭取設置第2產業園區，卻因中央限制基隆河沿岸開發，...

瑞芳第2產業園區 土地收購惹議

新北市瑞芳第2產業園區啟動中，市府近來到地方辦理說明會卻傳出反彈聲浪，許多地主認為土地估價過低，要求提高價格，經發局長何...

宣導不周？ 無照賣蚊香、老鼠藥倍增

民眾去年上網販售或拍賣蚊香、電蚊香、防蚊貼片、老鼠藥等環境用藥，被北市環保局處分違反「環境用藥管理法」件數有62年，比2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。