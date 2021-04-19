聽新聞
test
0:00 / 0:00
嚴防擾民！2百年歷史永和保福宮遶境 禁炮竹煙火
主祀保生大帝的永和保福宮擁有近200年歷史，為慶祝保生大帝聖誕，將於21日起辦理祈安消災延壽法會3天，新北市長侯友宜今也特別前往參拜，並贈匾「道濟群生」祝賀，同時感謝廟方深耕地方公益。廟方也表示，今年遶境活動未安排也禁止燃放炮竹煙火，改用電子禮炮車，確保安全。
侯友宜指出，保生大帝慈悲濟世，長年庇佑雙和，與在地發展有很深的連結，廟方也長期熱心地方公益，捐助獎助學金、急難救助金、物資與善款，逢年過節也會舉辦寒冬送暖愛心活動、免費提供低收入戶健康檢查等，年年榮獲新北市績優宗教團體表揚，善行義舉昭之四方。
保福宮主任委員陳水生表示，農曆3月10日(國曆4月21日)起辦理祈安消災延壽法會3天，並於農曆3月15日(國曆4月26日)神明聖誕當日迎請保生大帝、木柵忠順廟保儀大夫與保儀尊王等神尊遶巡永和區，祈求合境平安。
陳水生說，遶境活動除完善防疫措施，並請警、消單位宣導秩序維護，廟方未安排也禁止燃放炮竹煙火，同時配合金紙集中燒及租借電子禮炮車，讓活動在安全環境中，順利平安完成。
民政局長柯慶忠表示，永和保福宮自清道光年間茅草建廟以來，歷經多次修繕擴建，於2016年新廟落成，廟貌建築氣宇恢弘、精雕細琢，展現濃厚文化藝術價值。另感謝廟方支持防疫政策，去年因應疫情停辦遶境，今年則縮小遶境規模、取消共餐，讓信眾可以安心向神明祈福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言