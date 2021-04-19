快訊

後備軍士官缺很大 軍方想開11周速成班 網友：能打仗嗎

全台逾40所學校瀕退場 高達7成是技職體系

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嚴防擾民！2百年歷史永和保福宮遶境 禁炮竹煙火

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往永和保福宮參拜，並贈匾「道濟群生」祝賀。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今前往永和保福宮參拜，並贈匾「道濟群生」祝賀。記者吳亮賢／攝影

主祀保生大帝的永和保福宮擁有近200年歷史，為慶祝保生大帝聖誕，將於21日起辦理祈安消災延壽法會3天，新北市長侯友宜今也特別前往參拜，並贈匾「道濟群生」祝賀，同時感謝廟方深耕地方公益。廟方也表示，今年遶境活動未安排也禁止燃放炮竹煙火，改用電子禮炮車，確保安全。

侯友宜指出，保生大帝慈悲濟世，長年庇佑雙和，與在地發展有很深的連結，廟方也長期熱心地方公益，捐助獎助學金、急難救助金、物資與善款，逢年過節也會舉辦寒冬送暖愛心活動、免費提供低收入戶健康檢查等，年年榮獲新北市績優宗教團體表揚，善行義舉昭之四方。

保福宮主任委員陳水生表示，農曆3月10日(國曆4月21日)起辦理祈安消災延壽法會3天，並於農曆3月15日(國曆4月26日)神明聖誕當日迎請保生大帝、木柵忠順廟保儀大夫與保儀尊王等神尊遶巡永和區，祈求合境平安。

陳水生說，遶境活動除完善防疫措施，並請警、消單位宣導秩序維護，廟方未安排也禁止燃放炮竹煙火，同時配合金紙集中燒及租借電子禮炮車，讓活動在安全環境中，順利平安完成。

民政局長柯慶忠表示，永和保福宮自清道光年間茅草建廟以來，歷經多次修繕擴建，於2016年新廟落成，廟貌建築氣宇恢弘、精雕細琢，展現濃厚文化藝術價值。另感謝廟方支持防疫政策，去年因應疫情停辦遶境，今年則縮小遶境規模、取消共餐，讓信眾可以安心向神明祈福。

新北市長侯友宜今前往永和保福宮參拜。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今前往永和保福宮參拜。記者吳亮賢／攝影

遶境 法會

延伸閱讀

大甲媽回來囉！信徒完成「承諾」之旅00：10安座

影／台中大甲媽遶境今回鑾安座 鄭銘坤：超過400萬人參加

大甲媽、白沙媽今年遶境回鑾 確定2大天后鑾轎不相遇

大甲媽遶境隊伍有多長？ 文史團體記錄頭尾差24小時

相關新聞

嚴防擾民！2百年歷史永和保福宮遶境 禁炮竹煙火

主祀保生大帝的永和保福宮擁有近200年歷史，為慶祝保生大帝聖誕，將於21日起辦理祈安消災延壽法會3天，新北市長侯友宜今也...

瑞芳第2產業園區 可創上千職缺

有紡織機大廠佰龍機械等廠商的新北市瑞芳工業區早已飽和，地方約20年前就爭取設置第2產業園區，卻因中央限制基隆河沿岸開發，...

瑞芳第2產業園區 土地收購惹議

新北市瑞芳第2產業園區啟動中，市府近來到地方辦理說明會卻傳出反彈聲浪，許多地主認為土地估價過低，要求提高價格，經發局長何...

宣導不周？ 無照賣蚊香、老鼠藥倍增

民眾去年上網販售或拍賣蚊香、電蚊香、防蚊貼片、老鼠藥等環境用藥，被北市環保局處分違反「環境用藥管理法」件數有62年，比2...

北市空品區開罰雙標？ 議員：擾民

北市府去年於3處交通轉運站、6處景點，規畫「第一期空品維護區」，未符規定管制車輛駛入將直接告發，最高罰6萬。不過有議員發...

2平台砍薪 外送員籌組工會自救

前年雙十連假3天傳出2起美食外送員車禍身亡意外，台北市政府率先訂出外送平台業者管理自治條例，要求平台為外送員投保全時段意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。