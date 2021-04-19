嚴防擾民！2百年歷史永和保福宮遶境 禁炮竹煙火

主祀保生大帝的永和保福宮擁有近200年歷史，為慶祝保生大帝聖誕，將於21日起辦理祈安消災延壽法會3天，新北市長侯友宜今也特別前往參拜，並贈匾「道濟群生」祝賀，同時感謝廟方深耕地方公益。廟方也表示，今年遶境活動未安排也禁止燃放炮竹煙火，改用電子禮炮車，確保安全。

侯友宜指出，保生大帝慈悲濟世，長年庇佑雙和，與在地發展有很深的連結，廟方也長期熱心地方公益，捐助獎助學金、急難救助金、物資與善款，逢年過節也會舉辦寒冬送暖愛心活動、免費提供低收入戶健康檢查等，年年榮獲新北市績優宗教團體表揚，善行義舉昭之四方。

保福宮主任委員陳水生表示，農曆3月10日(國曆4月21日)起辦理祈安消災延壽法會3天，並於農曆3月15日(國曆4月26日)神明聖誕當日迎請保生大帝、木柵忠順廟保儀大夫與保儀尊王等神尊遶巡永和區，祈求合境平安。

陳水生說，遶境活動除完善防疫措施，並請警、消單位宣導秩序維護，廟方未安排也禁止燃放炮竹煙火，同時配合金紙集中燒及租借電子禮炮車，讓活動在安全環境中，順利平安完成。