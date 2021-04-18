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靈鷲山號召志工淨灘 自備篩網清出310公斤垃圾

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
靈鷲山佛教教團今天號召志工在福隆東興宮挖子海灘淨灘，並用篩網濾出沙中的小垃圾。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山佛教教團今天號召志工在福隆東興宮挖子海灘淨灘，並用篩網濾出沙中的小垃圾。圖／靈鷲山佛教教團提供

4月22日世界地球日，靈鷲山佛教教團今天號召志工在福隆東興宮挖子海灘淨灘，撿拾18袋共310公斤垃圾，用具體行動守護海洋和地球生態。

靈鷲山佛教教團表示，開山住持心道法師長期推動「愛地球愛和平」理念，1997年在福隆發起乾淨地球環保行動，帶著大家淨灘，守護黃金沙岸。

靈鷲山2017年8月和2018年9月，先後認養貢寮區石碇溪出海口步道海岸和福隆東興宮旁挖子海灘，採單、雙月輪流模式淨灘。

靈鷲山志工今天在挖子海灘撿垃圾1小時，還用鏟子鏟沙，放進篩網濾沙，在看似乾淨的沙堆中，濾出石子、瓶蓋、塑膠碎片、吸管等垃圾。

志工簡瀅縈今天第一次參加淨灘活動，她說，過程中發現每個人能為地球做的事有很多，最好將環保概念落實在生活中。

靈鷲山表示，為了讓環保種子向下扎根，靈鷲山生命和平大學從去年11月起，展開「青少年環保媒體教育計畫」，培育兼具環保概念與媒體專業素養的青少年，觀察海洋並拍成紀錄片，訂於24晚間在網路發表。

靈鷲山佛教教團今天號召志工在福隆東興宮挖子海灘淨灘，並用篩網濾出沙中的小垃圾。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山佛教教團今天號召志工在福隆東興宮挖子海灘淨灘，並用篩網濾出沙中的小垃圾。圖／靈鷲山佛教教團提供

淨灘 福隆

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