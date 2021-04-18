柴油車駛空品淨區測排煙還得有優級標章？ 北市急澄清

北市府在3處交通轉運站、6處觀光景點規畫「第一期空氣品質維護區」，未符合空品管制車輛駛入就直接取締告發，最高可罰6萬元，議員卻發現有經監理站依環保署排煙標準檢測通過的機車及柴油車遭告發，詢問才知除了環保署的排煙檢測，還得另獲北市環保局核發優質標章才可行駛空品維護區，質疑是兩套標準和擾民；另仰德大道有處噪音科技執法點位處上坡，議員質疑許多車輛上坡催油 ，恐引人入罪。

台北市今年起設立全國第一個都會型空氣品質維護區，範圍包含台北車站、市府轉運站、南港車站等3個交通轉院站，以及陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念堂、忠烈祠、台北101等6處觀光景點。

若機車未完成當年度定檢，或是柴油車未通過排氣檢驗、未取得優級自主管理標章，進入上述「3站6處」空品維護區，首次違反將罰500至2000元，最高可處6萬元罰鍰。

議員陳建銘指出，騎乘機車或是駕駛柴油車民眾既已通過監理處，也就是環保署規定的排煙檢驗，但若要進入北市3站6處的空品維護區，竟然還要額外取得北市環保局的優級標章。

「那還需要監理處檢驗？直接給環保局測就好」，陳建銘批評，這根本就是雙重標準，若要要求民眾達到額外的標準，市府應要求環保署增加這樣的標準，而不是北市自行設立。

環保局長劉銘龍表示，空品維護區的稽查，除3處轉運站設有車牌辨識系統，其他則由稽查人員檢測。統計至今年2月止，共取締98輛車，其中機車47輛、主要原因為未定期檢測排煙，柴油車51輛、告發原因為未取得優級標章。

環保局說明，空品維護區是針對未定期檢測排煙的機車，以及「柴油大貨客車及小貨車」進行取締，由於監理處沒有柴油大貨客車或小貨車的排煙動力計，因此須至北投或內湖的動力檢測場檢驗，並取得優級標章才可進入空品維護區。

而一般汽車及柴油小客車，均可在監理處進行排煙檢測，不用再額外取得優級標章，因此並沒有雙重標準的情況，請民眾不用過度擔心。