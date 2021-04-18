北市警政APP增2功能 參考日警防癡漢設計

台北市警察局今天表示，「北市警政App」新增2項婦幼安全服務功能，包含守護安全、求救警示，其中求救警示是參考日本警視廳癡漢防範手機應用程式（App）設計。

北市警局發新聞資料指出，自民國102年推出「北市警政App」受市民踴躍下載，今年新增2項新功能，守護安全提供安心據點、安全走廊、婦幼安全警示地點等功能，以地圖呈現，貼近使用者瀏覽習慣。

警方表示，守護安全還包含自訂路線功能，透過自行輸入或自動定位進行路線規劃，定位100公尺內，觸及婦幼安全和治安防範的紅色警示點位時，手機將發出震動提醒，提供安全回家的路。

警方指出，求救警示是提供求救鈴及跑馬燈功能，民眾走路或搭大眾運輸工具遇危險、侵犯或騷擾等緊急狀況時，可觸發求救鈴，藉鈴聲達嚇阻效果，吸引旁人注意。

北市警局參考日本警視廳癡漢防範App設計，民眾搭捷運或公車遇騷擾，可能因緊張無法出聲時或擔心驚動騷擾者，可藉跑馬燈向旁人尋求協助，提供便利求救方式。

北市警局指出，「警政App」可上官網的為民服務欄位內「北市警政App介紹及下載專區」下載或掃描。

局長陳嘉昌說，智慧型手機成民眾生活必需品，新版「北市警政App」提供守護安全、求救警示功能，對婦幼人身保障提供更安全服務，歡迎免費下載。