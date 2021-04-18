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首強颱預告防汛季節到來 新北籲多利用簡訊提醒

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
透過防汛簡訊，民眾可提早得知水門關閉時間，盡早移車。圖／新北市高灘處提供
透過防汛簡訊，民眾可提早得知水門關閉時間，盡早移車。圖／新北市高灘處提供

今年首號強颱舒力基生成，未來動線受國內外關心，而每年自5月起至11月底是政府所訂定防汛期，新北市提醒習慣在河堤外停車的民眾，可以申請「堤外停車場防汛簡訊服務」，以免反應不及。

防汛期間常出現梅雨颱風，梅雨主要來自中國長江流域的雲雨系，而颱風則是太平洋低氣壓所形成，兩者皆會帶來連續性豪雨，雖國內遇上旱災，但連續性豪雨而容易釀成水患。

新北市為預防汛期早成河水暴漲及積淹水情形，高灘處提供堤外停車場防汛簡訊服務，民眾可至高灘處官網登錄申請，且無須付費，只要把愛車停放在市區合法安全區域內，園區水門關閉前都會以簡訊通知車主盡速移車，避免應變時間不夠。

高灘處表示，基於民眾安全，也可能在梅雨、颱風來襲時讓車輛只出不進及關閉橫移門越堤道等措施；另外防汛簡訊也將善盡個人隱私維護問題，防止個資外洩，欲申請至https://www.hrcm.ntpc.gov.tw /Home/ParkingSMS查詢。

梅雨 颱風

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