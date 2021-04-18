首強颱預告防汛季節到來 新北籲多利用簡訊提醒
今年首號強颱舒力基生成，未來動線受國內外關心，而每年自5月起至11月底是政府所訂定防汛期，新北市提醒習慣在河堤外停車的民眾，可以申請「堤外停車場防汛簡訊服務」，以免反應不及。
防汛期間常出現梅雨與颱風，梅雨主要來自中國長江流域的雲雨系，而颱風則是太平洋低氣壓所形成，兩者皆會帶來連續性豪雨，雖國內遇上旱災，但連續性豪雨而容易釀成水患。
新北市為預防汛期早成河水暴漲及積淹水情形，高灘處提供堤外停車場防汛簡訊服務，民眾可至高灘處官網登錄申請，且無須付費，只要把愛車停放在市區合法安全區域內，園區水門關閉前都會以簡訊通知車主盡速移車，避免應變時間不夠。
高灘處表示，基於民眾安全，也可能在梅雨、颱風來襲時讓車輛只出不進及關閉橫移門越堤道等措施；另外防汛簡訊也將善盡個人隱私維護問題，防止個資外洩，欲申請至https://www.hrcm.ntpc.gov.tw /Home/ParkingSMS查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言