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年度孝親家庭選拔報名 五代同堂用顏色區分輩分難超越

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
新北市金山區賴楊花阿嬤家族去年獲表揚為孝親家庭，舉辦壽宴像辦桌一樣熱鬧。圖／弘道老人福利基金會提供
新北市金山區賴楊花阿嬤家族去年獲表揚為孝親家庭，舉辦壽宴像辦桌一樣熱鬧。圖／弘道老人福利基金會提供

弘道老人福利基金會與瓦城泰統慈善基金會合辦「全國世代家庭孝親表揚」，即日起到6月15日接受報名。主辦單位表示，今年預計表揚「世代同堂」、「溫暖貼心」、「嶄新實踐」等獎項共100戶孝親家庭，從中特選出「年度十大孝親家庭──瓦城孝親獎」公開表揚。

瓦城泰統慈善基金會執行長吳丹鳳表示，去年受新冠肺炎疫情影響，全世界都處在一種不安的氛圍中，但因疫情影響，人們待在家的時間變多，家人相互陪伴時間可能增長，也可視為上天最好的安排。

弘道老人福利基金會執行長李若綺說，隨著時代變遷及人口結構改變，現代家庭成員孝親行動越趨多元，也更需要有創意。只要家族中每個人盡一份小小心力，就可以串起強大的凝聚力，溫暖家族每個人，也溫暖社會。

李若綺表示，如果家庭中因為有長輩而形成高度凝聚力，或是親友對長輩有讓人讚賞的愛的表現，都歡迎報名參加。她也鼓勵民眾推薦身邊孝順的親友，讓各地家庭孝親故事讓更多人看見，報名詳情可洽詢(04)2206-0698轉分機617，或上網查詢，網址：http://www.hondao.org.tw/news-detail/965

新北市金山高齡102歲的賴楊花阿嬤一家人五代同堂，家族成員近200人，是去年受表揚的全國世代家庭孝親家庭。

弘道老人福利基金會表示，賴楊花阿嬤家族每年籌辦壽宴，家族成員在LINE群組分工，不輸一般公司辦活動。為了分辨五代的輩分，賴家的「家服」更分別選用紫色、粉紅色、黃色、紅色，區分第2代到第5代不同輩分，增進家族凝聚力。

新北市金山區賴楊花阿嬤家族去年獲表揚為孝親家庭，藝人吳鳳去年參加壽宴並錄製節目。圖／弘道老人福利基金會提供
新北市金山區賴楊花阿嬤家族去年獲表揚為孝親家庭，藝人吳鳳去年參加壽宴並錄製節目。圖／弘道老人福利基金會提供
新北市金山區賴楊花阿嬤家族去年獲表揚為孝親家庭，舉辦壽宴時，家族成員以不同顏色「家服」區分輩分。圖／弘道老人福利基金會提供
新北市金山區賴楊花阿嬤家族去年獲表揚為孝親家庭，舉辦壽宴時，家族成員以不同顏色「家服」區分輩分。圖／弘道老人福利基金會提供

孝親 疫情

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