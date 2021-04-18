追火車馬拉松比造型！ 鬼滅之刃現身 半屏山復古風吸睛

新北市第6屆「追火車」鐵道馬拉松接力賽今早在福隆開跑，今年吸引超過900隊參加，創下歷年新高紀錄。賽道出現美少女戰士、鬼滅之刃等造型，多組跑友變裝出席，為比賽增添歡樂氣氛。

追火車馬拉松接力清晨5點開始接受參賽者報到，領取接力環。不少跑友昨天投宿福隆福容大飯店等旅店，另有不少人搭乘火車，在福隆站下車後，步行到設在東北角風管處外的會場報到。

綽號「愛將」的女跑者說，她和另外6名一起練跑的跑友組隊參賽。大家一起討論造型時，認為應該要有「火車」元素，想到今天要搭火車前往福隆，火車又有婦女優先車廂， 因此決定取名「夜間婦女候車區」，6名男跑者全部男扮女裝。

為了讓眾人眼睛為之一亮，他們事先把假髮送去美容院，請設計師吹整成「半屏山」復古髮型。今早搭乘清晨5點57分抵達福隆的區間車，大夥兒全坐在婦女優先車廂，並在車上畫妝。今早列車幾乎都是跑友，一路上樂笑聲不斷。

「鬼滅之刃」動漫近期在台灣風行，有跑友以動漫中的造型出席，反串「禰豆子」的男跑者，拍定裝照時口含「香蕉」，妙趣橫生。歷次路跑活動，經常出現的美少女戰士，今天也沒有缺席。

參賽隊伍的第1棒上午6點30分在福隆沙灘彩虹橋廣場集合，一起做完熱身操後，在7點、7點10分和7點20分分3批起跑。

負責起跑鳴槍的新北市副市長劉和然說，今年的路跑路線微調，總距離由以前的46.7公里延長到51公里，讓起點、終點都能設在福隆，並在終點舉辦Party，讓跑者賽後舒緩身心。

賽後舒緩活動安排貢寮、雙溪在地小農提供特色物產，還有贊助活動的Garmin、海尼根、撒隆巴斯等業者設攤，贊助商Garmin 並提供智慧跑表供抽獎。