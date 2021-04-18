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新北保大霹靂特警參賽鐵道馬拉松 特警Ｑ版玩偶助陣

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導
新北保大霹靂特警參與鐵道馬拉松。記者王怡蓁／翻攝
新北保大霹靂特警參與鐵道馬拉松。記者王怡蓁／翻攝

新北市鐵道馬拉松今在貢寮開跑，新北市政府警察局共報名了3隊競賽組，婦幼隊長陳良良、保大大隊長陳保緒、保安科長王鴻儒、警政監周國雄與5名路跑好手的霹靂特警參賽。保安大隊還派出「霹靂熊貓」及「霹靂戰警」2具大型Q版人偶到場替跑者助陣加油。

新北保大大隊長陳保緒表示，平常就鼓勵同仁要保持良好的運動習慣，尤其霹靂特警平日的戰技或體能訓練即多出於一般員警，有強健的體能及精實的戰技才能達成特殊任務的執行，以全力維護民眾安全及優質的治安環境。

新北保大表示，參賽特警們整齊統一穿著有霹靂特警LOGO的T恤，展現平日訓練的強健體魄，並精神抖擻地喊著「新北保大GO GO GO」、「打擊犯罪 快狠準」口號，同時在起跑前帥氣的擺出準備出戰的英姿，讓現場的參與民眾多看了幾眼。

除了參與賽事，新北保大向主辦單位洽借1處攤位，製作「今日我最帥」、「今日我最美」、「今日我最快」、等牌子供民眾拍照，還派出「霹靂熊貓」及「霹靂戰警」2具大型Q版人偶到場替跑者助陣加油，吸引現場民眾爭相與人偶拍照打卡，除了增添了現場歡樂的氣氛，也成功的展現警察活力勇健的形象。

新北市警察局長黃宗仁表示，警察維護治安打擊犯罪需要強健的體魄，運動也是紓解工作壓力的良方，並可增進團隊精神及警民關係。

保安大隊還派出「霹靂熊貓」及「霹靂戰警」2具大型Q版人偶到場替跑者助陣加油。記者王怡蓁／翻攝
保安大隊還派出「霹靂熊貓」及「霹靂戰警」2具大型Q版人偶到場替跑者助陣加油。記者王怡蓁／翻攝
保安大隊還派出「霹靂熊貓」及「霹靂戰警」2具大型Q版人偶到場替跑者助陣加油。記者王怡蓁／翻攝
保安大隊還派出「霹靂熊貓」及「霹靂戰警」2具大型Q版人偶到場替跑者助陣加油。記者王怡蓁／翻攝

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