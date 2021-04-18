新北推首本礦工繪本 與戴口罩防疫情結合增添創意

國際知名繪本作家粘忘凡及文字創作者孫心瑜17日將在府中15粉絲團舉辦《金夕·窩在新北》直播介紹新書，民眾只要留言即可抽獎品，直播現場除還原書裡的情境，並搭配黃金博物館行動博物館模組展示「礦山的生活」、「遇見黃金山城」、「淘金體驗」，帶領現場民眾回到礦工時代。

文化局表示，煤礦對台灣經濟發展有著舉足輕重的地位，採礦作業必須聚集大量人力，東北角瑞芳、平溪、雙溪一帶礦鄉，當時人口多達數萬。由於煤炭需經由火車運送，煤礦聚落大多沿著平溪線鐵路分布，興盛時期，鐵道兩旁商家燈火通明，形成獨特的礦區生活文化。

書中不僅清楚地刻畫出來當時的場景，也將礦工們「飲乎死，卡赢死無飲。」及時行樂的性格，以及身為礦工家人時時刻刻提心吊膽的神情都畫出來，希望民眾看完這本書，能夠更了解新北市礦業文化，也讓民眾珍惜身邊的人。

粘忘凡分享，礦業文化是新北市重要的歷史記憶，她跟孫心瑜在創作期間時，正碰上新冠肺炎疫情爆發，跟全球疫情相比，台灣相對沉穩與安定，有部分來自於口罩的防護，於是把戴口罩防病毒保健康的日常，和昔日在坑道內工作的礦工戴口罩阻擋煤塵相同，希望這本繪本不只是給兒童看，更能老少咸宜。

文化局表示，今年在新北閱讀節前夕，推出第4本書《金夕·窩在新北》，講述新北市礦業文化，也是第1本為了礦工所撰寫的繪本，希望藉此傳遞，無論是過去在礦坑的危險拚搏、或現在與新冠病毒纏鬥、面對不同的困境、疫病與意外，人們主動遞送出去的關懷，也將帶給自己安定的力量。

此外，《啟程．雲遊新北》、《轉角．新北練習曲》及《蛙愛．活水新北．金鶴》其他3本書繪本精華，府中15則濃縮成「轉角的29種練習」特展，將繪本中小蛙在旅途上的所見所聞，以「啟程、相遇、轉角、再見」為概念，設計成29種練習，特地將繪本內容製作成一長達近10米的互動光雕牆，民眾可藉由觸碰牆上的小雲朵讓繪本動起來，「轉角的29種練習特展」展期至4月25日止於府中15新北市動畫故事館5樓展出。