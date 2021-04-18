淡水第一漁港水環境改善 騎單車不怕人車爭道

周休二日不妨來趟淡水漁港鐵馬行，新北市漁業管理處表示，淡水第一漁港透過水環境的改善，除優化漁民工作環境外，也保留歷史特色，重新串起淡水老街到周邊小白宮、紅毛城、海關碼頭及漁人碼頭等景點，歡迎民眾多利用YouBike，用自己的雙腳來場低碳旅遊。

漁管處表示，民眾可先搭乘大眾捷運到淡水站，在1號出口外就有YouBike租借站，穿過中正路的淡水老街即可至淡水第一漁港，日前透過水環境改善工程，將碼頭寬度向港區內拓寬，大大改善以往漁港腹地狹小，導致行人與自行車爭道的狀況，並串連老街至淡水第二漁港（漁人碼頭）。

騎車抵達淡水第一漁港，民眾可小憩坐在河岸邊，來個冰品清涼一下，或是讓藝術細胞爆發來揮灑一下素描，也可邊觀看山海美景邊理髮，小憩過後，繼續踏上鐵馬旅途來到漁人碼頭，不但擁有山海景色、徐徐海風及美麗夕照，騎累了，港內木棧道下商店街有滿滿的在地美食隨時補充能量。