快訊

藍啟動公投宣講 費鴻泰爆：民進黨定調828前不進口萊豬

多數人都缺乏維生素D？ 權威期刊《JAMA》揭真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水第一漁港水環境改善 騎單車不怕人車爭道

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
漁業處推薦，周休二日不妨來趟淡水漁港鐵馬行。圖／新北市漁業處提供
漁業處推薦，周休二日不妨來趟淡水漁港鐵馬行。圖／新北市漁業處提供

周休二日不妨來趟淡水漁港鐵馬行，新北市漁業管理處表示，淡水第一漁港透過水環境的改善，除優化漁民工作環境外，也保留歷史特色，重新串起淡水老街到周邊小白宮、紅毛城、海關碼頭及漁人碼頭等景點，歡迎民眾多利用YouBike，用自己的雙腳來場低碳旅遊。

漁管處表示，民眾可先搭乘大眾捷運到淡水站，在1號出口外就有YouBike租借站，穿過中正路的淡水老街即可至淡水第一漁港，日前透過水環境改善工程，將碼頭寬度向港區內拓寬，大大改善以往漁港腹地狹小，導致行人與自行車爭道的狀況，並串連老街至淡水第二漁港（漁人碼頭）。

騎車抵達淡水第一漁港，民眾可小憩坐在河岸邊，來個冰品清涼一下，或是讓藝術細胞爆發來揮灑一下素描，也可邊觀看山海美景邊理髮，小憩過後，繼續踏上鐵馬旅途來到漁人碼頭，不但擁有山海景色、徐徐海風及美麗夕照，騎累了，港內木棧道下商店街有滿滿的在地美食隨時補充能量。

漁業處表示，漁人碼頭是以夕照聞名，港內地標情人橋自升級夜間景緻後，無論白天還是黑夜都各有一番風采，白天就像是白色風帆橫越淡水河上，夜間伴隨著特色音樂節目播放及投射五彩燈光，讓漁人碼頭繼續日不落，夜間持續嗨漁港。

漁人碼頭是以夕照聞名，港內地標情人橋自升級夜間景緻後，無論白天還是黑夜都各有一番風采。圖／新北市漁業處提供
漁人碼頭是以夕照聞名，港內地標情人橋自升級夜間景緻後，無論白天還是黑夜都各有一番風采。圖／新北市漁業處提供

延伸閱讀

後龍外埔漁港南堤開放垂釣 縣府盼釣友、漁民雙贏

淡水荒地廢屋變綠地 竿蓁綠家園完工啟用

新北淡水某所長傳「掰彎」同所已婚男警 記過調職

淡水觀海路人行道老舊不堪 新北有意爭取前瞻改善

相關新聞

淡水第一漁港水環境改善 騎單車不怕人車爭道

周休二日不妨來趟淡水漁港鐵馬行，新北市漁業管理處表示，淡水第一漁港透過水環境的改善，除優化漁民工作環境外，也保留歷史特色...

影／追火車接力馬拉松開跑前 為太魯閣事故默禱

新北市「追火車」鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，今年有超過900隊報名參加，創下新高紀錄。負責起跑鳴槍同時下場跑步的新北...

少輔會議柯主持1次 議員批不重視

台北市的兒少刑事案件近5年每年都超過1000件，近3年人數逐年增長。台北市議員張斯綱發現，由台北市長擔任主委的台北市少年...

北市消防天天洗車 被抓包浪費水

全台旱災嚴重，北市消防局卻為了消防車裝檢競賽，要求各分局天天用大量自來水洗消防車，直到14日市議員游淑慧索取資料才暫停比...

北市加水站 標榜生飲才會納管

路邊加水站相當便民，北市議員周威佑指出，部分加水站標示提供的水源和地區不符，機器本身也出現鏽蝕，檢測證明也不知來源，留下...

淡海新市鎮 焚化爐用地再研議

營建署將以專案方式，開發淡海新市鎮第三次通盤檢討案，範圍中卻有塊焚化爐用地，雖然新北市政府評估後認為沒有必要，地方對是否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。