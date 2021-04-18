影／追火車接力馬拉松開跑前 為太魯閣事故默禱

新北市「追火車」鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，今年有超過900隊報名參加，創下新高紀錄。負責起跑鳴槍同時下場跑步的新北市副市長劉和然說，這項路跑7人組隊，隊友義氣相挺才能完賽，格外有意義。希望藉由賽事，讓大家更加認識路線經過的貢寮、雙溪小鎮人文與產業。

追火車接力馬拉松今年有超過900隊、6300名以上跑友參加，創下舉辦6屆以來最高紀錄。過去賽道總距離過去為46.7公里，今年微調路線，延長到51公里，讓跑友有更多的機會享受青春山海線的美麗景緻。

馬拉松一早開跑，不少跑友昨天就投宿福隆福容大飯店等旅店。台鐵清晨5點多的班次平常日乘客稀稀落落，今晨因為有馬拉松賽，5點57分抵達福隆站的區間車近乎客滿。

參賽隊伍第1棒在福隆沙灘彩虹橋廣場集合，先隨著音樂做完熱身操，再雙手合十為月初太魯閣號事故罹難者默禱，接著分成三批在7點、7點10分、7點20分起跑。

新北市政府表示，鐵道馬拉松接力賽賽道除了知名的福隆沙灘，沿線會經過舊草嶺隧道、卯澳漁村、牡丹社區、雙溪老街等景點，其中1個棒次是沿著環狀自行車道東北角海岸線路跑。希望所有參與者可以透過路跑，用雙腳慢慢欣賞、細細品味貢寮、雙溪小鎮。