聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／追火車接力馬拉松開跑前 為太魯閣事故默禱
新北市「追火車」鐵道馬拉松接力賽今早在福隆起跑，今年有超過900隊報名參加，創下新高紀錄。負責起跑鳴槍同時下場跑步的新北市副市長劉和然說，這項路跑7人組隊，隊友義氣相挺才能完賽，格外有意義。希望藉由賽事，讓大家更加認識路線經過的貢寮、雙溪小鎮人文與產業。
追火車接力馬拉松今年有超過900隊、6300名以上跑友參加，創下舉辦6屆以來最高紀錄。過去賽道總距離過去為46.7公里，今年微調路線，延長到51公里，讓跑友有更多的機會享受青春山海線的美麗景緻。
馬拉松一早開跑，不少跑友昨天就投宿福隆福容大飯店等旅店。台鐵清晨5點多的班次平常日乘客稀稀落落，今晨因為有馬拉松賽，5點57分抵達福隆站的區間車近乎客滿。
參賽隊伍第1棒在福隆沙灘彩虹橋廣場集合，先隨著音樂做完熱身操，再雙手合十為月初太魯閣號事故罹難者默禱，接著分成三批在7點、7點10分、7點20分起跑。
新北市政府表示，鐵道馬拉松接力賽賽道除了知名的福隆沙灘，沿線會經過舊草嶺隧道、卯澳漁村、牡丹社區、雙溪老街等景點，其中1個棒次是沿著環狀自行車道東北角海岸線路跑。希望所有參與者可以透過路跑，用雙腳慢慢欣賞、細細品味貢寮、雙溪小鎮。
鐵道馬和台灣其他路跑賽一樣，來了不少爭奇鬥豔、花樣百出的變裝組跑友，另外還有國家級選手及名人參加，包括路跑達人Garmin Run Club代表選手陳雅芬、跑遍台灣的日本天文學教授TOMO桑、超馬三太子、長跑甜心張芷瑄、馬拉松賽道勇士陳秉豐、鐵人主播侯以理、南法為愛而跑吉雷米等人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言