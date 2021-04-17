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身障、視障也體驗大甲媽祖遶境 身奧選手盼搶下金牌
大甲媽祖回鑾，今天抵達台中市議員林孟令服務處，現場採取園遊會方式準備豐富的鄉土小吃提供信眾休息、食用，最特別的是，明年台中市將承辦全國身心障礙國民運動會，將出戰東京帕運會的視障田徑選手楊川輝、劉雅婷、吳農彬選手也參加遶境祈福，希望前進帕運、搶下金牌！
國民黨議員林孟令議員今年接任台中市身心障礙體育總會理事長，適逢東京帕拉林匹克運動會（身障奧運）、明年台中市將承辦全國身心障礙國民運動會，台中市啟明學校校長廖連喜和各地視障學生們一同參與，讓外地學生們可以認識台中在地的媽祖遶境活動。
「身障可能參加媽祖遶境！」台中市身心障礙體育總會30名肢體障礙，游泳、保齡球，輪椅舞選手使用輪椅、拐杖的方式參與媽祖遶境，林孟令迎接身心障礙選手們，特別增設多項無障礙設施，讓身障者們都可以非常自在舒適的參與遶境，例如視障學生手搭著肩膀，身障者坐著輪椅一起遶境，每個人用自己不一樣的方式體驗遶境。
身障選手都感覺十分新奇，視障學生聽到鞭炮聲和信徒此起彼落的信仰聲，都說從沒想像過自己有機會可以參與台灣最大型的宗教活動，更特別安排可以碰觸鑾轎，獲得媽祖的祝福。
台中市身心障礙體育總會常務理事陳中岳也表示，媽祖遶境此番大事過去都不敢想有機會參加，林孟令圓了大家的心願，能在第一時間想到身障選手們，尤其又有帕運、全國身障運等大型賽事，讓媽祖來為大家祈福！
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