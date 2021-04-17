快訊

直播／最後的道別！菲立普親王喪禮具軍事色彩 哈利威廉皆到場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身障、視障也體驗大甲媽祖遶境 身奧選手盼搶下金牌

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
「身障可能參加媽祖遶境！」台中市身心障礙體育總會30名肢體障礙，游泳、保齡球，輪椅舞選手使用輪椅、拐杖的方式參與媽祖遶境。圖／林孟令提供
「身障可能參加媽祖遶境！」台中市身心障礙體育總會30名肢體障礙，游泳、保齡球，輪椅舞選手使用輪椅、拐杖的方式參與媽祖遶境。圖／林孟令提供

大甲媽祖回鑾，今天抵達台中市議員林孟令服務處，現場採取園遊會方式準備豐富的鄉土小吃提供信眾休息、食用，最特別的是，明年台中市將承辦全國身心障礙國民運動會，將出戰東京帕運會的視障田徑選手楊川輝、劉雅婷、吳農彬選手也參加遶境祈福，希望前進帕運、搶下金牌！

國民黨議員林孟令議員今年接任台中市身心障礙體育總會理事長，適逢東京帕拉林匹克運動會（身障奧運）、明年台中市將承辦全國身心障礙國民運動會，台中市啟明學校校長廖連喜和各地視障學生們一同參與，讓外地學生們可以認識台中在地的媽祖遶境活動。

「身障可能參加媽祖遶境！」台中市身心障礙體育總會30名肢體障礙，游泳、保齡球，輪椅舞選手使用輪椅、拐杖的方式參與媽祖遶境，林孟令迎接身心障礙選手們，特別增設多項無障礙設施，讓身障者們都可以非常自在舒適的參與遶境，例如視障學生手搭著肩膀，身障者坐著輪椅一起遶境，每個人用自己不一樣的方式體驗遶境。

身障選手都感覺十分新奇，視障學生聽到鞭炮聲和信徒此起彼落的信仰聲，都說從沒想像過自己有機會可以參與台灣最大型的宗教活動，更特別安排可以碰觸鑾轎，獲得媽祖的祝福。

台中市身心障礙體育總會常務理事陳中岳也表示，媽祖遶境此番大事過去都不敢想有機會參加，林孟令圓了大家的心願，能在第一時間想到身障選手們，尤其又有帕運、全國身障運等大型賽事，讓媽祖來為大家祈福！

台中市啟明學校校長廖連喜和各地視障學生們一同參與，讓外地學生們可以認識台中在地的媽祖遶境活動。圖／林孟令提供
台中市啟明學校校長廖連喜和各地視障學生們一同參與，讓外地學生們可以認識台中在地的媽祖遶境活動。圖／林孟令提供
台中市啟明學校校長廖連喜和各地視障學生們一同參與，讓外地學生們可以認識台中在地的媽祖遶境活動。圖／林孟令提供
台中市啟明學校校長廖連喜和各地視障學生們一同參與，讓外地學生們可以認識台中在地的媽祖遶境活動。圖／林孟令提供

身障者 大甲媽祖 遶境

延伸閱讀

大甲媽祖回鑾遇假日 萬千信眾追神轎

憂大甲媽遶境影響音樂班考試 清水高中出這招化解

大甲媽祖回鑾！視障生摸鑾轎體驗 暖警助迷途女童返家

大甲媽祖回鑾到台中 傍晚進清水市區駐駕朝興宮

相關新聞

侯明年成立青年局 綠質疑為選舉

新北市長侯友宜昨在議會施政報告指出，明年新北將成立青年局，預估規畫40人3個科，經費約1.3億元。不過明年也是縣市長大選...

身障、視障也體驗大甲媽祖遶境 身奧選手盼搶下金牌

大甲媽祖回鑾，今天抵達台中市議員林孟令服務處，現場採取園遊會方式準備豐富的鄉土小吃提供信眾休息、食用，最特別的是，明年台...

板中老校長話當年 揭「公館溝」前世今生

新北市立板橋高中圍牆外，曾經有條以鵝卵石砌成的小河，受到前校長施明發關注。施明發讀板橋地方誌和古地圖、河流的溯源探勘，也...

加水站取水口生鏽、保險過期無人管 北市府僅列管10處

路邊加水站相當便民，不過議員周威佑指出，部分加水站提供水源和地區不符，機器本身和出水口也出現鏽蝕，檢測證明不知來源，留下...

影／侯友宜強調共好：台灣最不缺對立

新北市長侯友宜受邀前往扶輪社專題演講，評論台灣現況時，他表示台灣最不缺的是「對立、看人不好等」，而最欠缺的是友好、如同他...

翻身靠這個專案 弱勢從軍不失福利身分

新北社會局與空軍作戰指揮部合作，連續8年辦理「自強專案」，邀請弱勢家庭自立就業並從軍報國，新北社會局副局長許秀能表示，透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。