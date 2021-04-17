杜鵑博士柳枝芳 培育600種新品系驚喜中獲成就

新北市萬里、金山區是全國最大杜鵑花苗產地，花農柳枝芳投入育苗與開發新品系20餘年，一本手寫基因記錄培育出600種新品系，終日與陽光泥土為伍，讓他深耕成為「杜鵑博士」。

黝黑皮膚的柳枝芳今年62歲，雖戴著口罩仍炯炯有神，談起他最愛的杜鵑花，總是能夠順利解答記者各種問題的疑惑。實際上，他原是電子工程背景，卻承接父親的杜鵑苗木產業。

四月天，柳枝芳在一盆盆的皋月杜鵑、西洋杜鵑圍繞下，接受中央社記者訪問。他表示，不是只有如作曲家黃友棣所創作歌曲「杜鵑花」所描述的三月天才能欣賞杜鵑，其實一年四季都有不同品種的杜鵑，交替綻放芬芳。

他說，萬金地區杜鵑產業已有60年歷史，是台灣質、量最好的杜鵑花產地；原生杜鵑花屬植物在陽明山國家公園範圍內成長，但因生長特性無法4年連作，培育苗圃逐漸轉移到山下萬里、金山的水田。透過以稻米或其它農作物輪種，甚至如今的溫室軟盆，可永續培育杜鵑花苗。

萬金地區杜鵑花苗種植規模約30公頃，培育超過300種平地杜鵑品系，年產量約600萬株。但讓柳枝芳更醉心的是透過雜交研發出新品系杜鵑，他表示，一次次的實驗都要4年以上才會揭曉答案，新品種開花的那一刻都是成就與驚喜，以往辛苦都化為烏有。

柳枝芳與杜鵑花為伍20餘年如一日，被外人暱稱「杜鵑博士」，無論是施肥或疏枝的時間點、扦插的技術、泥土的酸鹼改良、甚至所看到杜鵑是何時培育的新品種、花瓣與顏色特點是什麼都瞭若指掌。

杜鵑的美，最吸引人的就是花瓣上「杜鵑蜜斑」，它是吸引昆蟲前來採蜜的指引。他說，配種過程具有神奇的魔力，完全猜不透植物基因最後會如何呈現，蜜斑會如何分布。

另外，為了增加生物多樣性，20年前的「台北縣政府」複育台灣原生種烏來杜鵑時，他也無私分享經驗與技術。

柳枝芳說，培育一種新的杜鵑要耐得住寂寞，從播種到穩定開花至少需10年，不穩定的還需淘汰；而新品的父系株、母系株不但要細心呵護，這些基因秘密也都藏在他手寫的紀錄中，往後才能溯本。

杜鵑又名「映山紅」，花語是天真、愛情與誠信。無論是皋月杜鵑、西洋杜鵑、台交杜鵑、三色杜鵑、久留米杜鵑、鹿山杜鵑、初冠雪杜鵑、金毛杜鵑、圓葉杜鵑、丁山杜鵑、黑葉杜鵑、肯特杜鵑等，柳枝芳都能如數家珍。

他表示，已培育出600多種新品系，尚未發表的都稱呼為「萬金杜鵑」，盛開時花團錦簇、美不勝收就是最大的成就。