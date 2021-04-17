快訊

高雄甲仙宮廟過火儀式驚傳意外 16人燒燙傷急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板中老校長話當年 揭「公館溝」前世今生

聯合報 / 記者林佳彣／新北即時報導
板中前校長施明發於今天上午，大談板橋舊歷史。記者林佳彣／攝影
板中前校長施明發於今天上午，大談板橋舊歷史。記者林佳彣／攝影

新北市立板橋高中圍牆外，曾經有條以鵝卵石砌成的小河，受到前校長施明發關注。施明發讀板橋地方誌和古地圖、河流的溯源探勘，也探訪當地耆老，花了6年時間田調，並於今天上午，展示130張精選照片、圖片。

施明發說道，這條公館溝源自土城承天禪寺山區，一路流經土城、板橋、新埔等地，最後流入大漢溪。1855年，板橋林家興建枋橋城，公館溝就是它的護城河。60年代後，板橋地區人口驟增、工廠變多，遠東紡織廠和染整廠的廢水，沿著公館溝，流進板橋市區。政府只好將公館溝，進行分段加蓋，改成區域排水幹線。

1991年，大台北地區防洪計畫、大漢溪土城到板橋的堤防完工，影響大漢溪支流的湳仔溝水源，使得板橋平原的公館溝，從此斷流。剩餘河道流經遠東高爾夫球場，再到後埔，但在球場土地重劃後，舊河道就不知去向。

就在2016年5月，遠東集團在現今遠東愛買東側園區挖土時，工人發現一條加蓋的乾河溝。施明發當場拍照，並根據舊地圖和田野探查判斷，這是原來公館溝的一段舊河道。由於極具歷史意義，他趕緊向新北市府反映，避免淪為建地。

之後，遠東集團收到市府通知，得保留寬3公尺、長20公尺的舊河道。目前，該處以鐵絲網填入石頭方式，整理出河道，但卻漸被雜草淹沒。至於公館溝原河道未加蓋部分，只有館前西路南側市場邊約300公尺。

經過長時間探勘、調查公館溝，施明發希望愛買附近的舊河道，能夠永久保存，並立碑說明。另外，整治館前西路明溝，並開闢沿岸步道。

愛買

延伸閱讀

影／新北警「雲龍系統」發威 男子偷機車不到3小時落網

板橋人開吃「嵜本SAKImoto Bakery」神級生吐司！母親節口味必收、果醬冰淇淋免費送

新北第19座寵物公園落成 土城寵物公園明啟用

吳敏濟爭取外埔土城農村再生 期成觀光亮點

相關新聞

侯明年成立青年局 綠質疑為選舉

新北市長侯友宜昨在議會施政報告指出，明年新北將成立青年局，預估規畫40人3個科，經費約1.3億元。不過明年也是縣市長大選...

板中老校長話當年 揭「公館溝」前世今生

新北市立板橋高中圍牆外，曾經有條以鵝卵石砌成的小河，受到前校長施明發關注。施明發讀板橋地方誌和古地圖、河流的溯源探勘，也...

加水站取水口生鏽、保險過期無人管 北市府僅列管10處

路邊加水站相當便民，不過議員周威佑指出，部分加水站提供水源和地區不符，機器本身和出水口也出現鏽蝕，檢測證明不知來源，留下...

影／侯友宜強調共好：台灣最不缺對立

新北市長侯友宜受邀前往扶輪社專題演講，評論台灣現況時，他表示台灣最不缺的是「對立、看人不好等」，而最欠缺的是友好、如同他...

翻身靠這個專案 弱勢從軍不失福利身分

新北社會局與空軍作戰指揮部合作，連續8年辦理「自強專案」，邀請弱勢家庭自立就業並從軍報國，新北社會局副局長許秀能表示，透...

影／日本福岡REC咖啡插旗台中！ 26樓可眺望無敵市景

日本福岡冠軍咖啡REC COFFEE成立13周年，4月12日正式在台中設立海外第一間旗艦店。試營運6天已在網路掀起討論熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。