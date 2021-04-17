板中老校長話當年 揭「公館溝」前世今生

新北市立板橋高中圍牆外，曾經有條以鵝卵石砌成的小河，受到前校長施明發關注。施明發讀板橋地方誌和古地圖、河流的溯源探勘，也探訪當地耆老，花了6年時間田調，並於今天上午，展示130張精選照片、圖片。

施明發說道，這條公館溝源自土城承天禪寺山區，一路流經土城、板橋、新埔等地，最後流入大漢溪。1855年，板橋林家興建枋橋城，公館溝就是它的護城河。60年代後，板橋地區人口驟增、工廠變多，遠東紡織廠和染整廠的廢水，沿著公館溝，流進板橋市區。政府只好將公館溝，進行分段加蓋，改成區域排水幹線。

1991年，大台北地區防洪計畫、大漢溪土城到板橋的堤防完工，影響大漢溪支流的湳仔溝水源，使得板橋平原的公館溝，從此斷流。剩餘河道流經遠東高爾夫球場，再到後埔，但在球場土地重劃後，舊河道就不知去向。

就在2016年5月，遠東集團在現今遠東愛買東側園區挖土時，工人發現一條加蓋的乾河溝。施明發當場拍照，並根據舊地圖和田野探查判斷，這是原來公館溝的一段舊河道。由於極具歷史意義，他趕緊向新北市府反映，避免淪為建地。

之後，遠東集團收到市府通知，得保留寬3公尺、長20公尺的舊河道。目前，該處以鐵絲網填入石頭方式，整理出河道，但卻漸被雜草淹沒。至於公館溝原河道未加蓋部分，只有館前西路南側市場邊約300公尺。

經過長時間探勘、調查公館溝，施明發希望愛買附近的舊河道，能夠永久保存，並立碑說明。另外，整治館前西路明溝，並開闢沿岸步道。