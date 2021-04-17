加水站取水口生鏽、保險過期無人管 北市府僅列管10處

路邊加水站相當便民，不過議員周威佑指出，部分加水站提供水源和地區不符，機器本身和出水口也出現鏽蝕，檢測證明不知來源，留下的負責人電話根本找不到人，甚至沒標示「不可生飲」警語。北市衛生局回應，全市只有10家宣稱可生飲的加水站有列冊，三年來抽查都合格，其餘的加水站因無宣稱可生飲，不會被當成食品納管。

周威佑表示，他在北市寶興街、長泰街、西藏路各發現一座加水站，皆非衛生局所列管，而不少加水站有問題，像是廠商列出來的採樣地點和提供水源的地區不符合，萬華西藏路的加水站採樣水源地點就寫中和，「難道台北的加水站每天都從新北運水？」沒有列管的水站環境也有問題，機器鏽蝕、檢測證明來源不明，也沒有任何警語提醒民眾「不可生飲」。

周威佑提到，台北市有列管的只有宣稱能「生飲」的加水站，他舉通化街170巷的加水站為例，標示寫「生飲水的鑽石」，但實際上能不能直接喝也曉得，雖然機器上有用手寫的負責人電話，但有加水的民眾在上面寫「沒用」，0800專線也並非供水業者，找不到負責人，責任險保單過期。

周威佑說，台北至少有數十個以上的加水站，但實際列管只有11個，水質抽查微生物重金屬、保養記錄、濾心更換、警語、負責人聯繫方式都無法可管，「你們可以問一下桃園、新竹、台南和高雄，他們有自治條例」，要求市府3個月內制訂相關辦法。

衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷表示，聲稱可生飲有列冊管理的加水站，去年有其中一處暫停後，只剩下10處，都是以飲用水標準檢驗，近3年內的抽查都是合格的，今年會優先盤點還有沒有其他宣稱可生飲的加水站。

陳怡婷說，如果廠商沒有好好保養會很難合格，濾心沒更換大腸桿菌容易超標，如果抽驗都是合格的，代表有時常更換；至於負責人部分，衛生局都有掌握業者名單與聯繫方式。

陳怡婷坦言，一般的加水站不會特別去驗，因為水源都是自來水，台北市自來水品質也不差，主要是業者沒有宣稱可以生飲，就不列入食品納管。