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逾7成火災肇因爐火電器 北市消偕松山慈惠堂防災

中央社 / 台北17日電

北市去年共發生1940起火災，爐火不慎和電器因素肇因占逾7成，北市消防局今天攜手松山慈惠堂共辦「淨山健行防災宣導園遊會」，提醒注意「用電安全」和「廚房用火安全」。

台北市消防局第二救災救護大隊、松山慈惠堂及台北市大安、信義、南港、松山區公所今天共同於信義區松山慈惠堂廣場舉辦「淨山健行防災宣導園遊會」，邀民眾一起登山健行強健體魄，同時了解最新且正確防災知識及技能。

根據消防局統計資料顯示，109年度台北市共發生1940起火災案件，起火原因以爐火不慎及電器因素案件占1446件、高達74.5%。

為提醒民眾注意用火用電安全，消防局特別在活動現場設置「用電安全」及「廚房用火安全」等宣導攤位，藉此傳遞正確使用電器方式，以及廚房烹煮食物該注意的安全觀念。

消防局指出，台北市歷年來因裝置住宅用火災警報器成功動作示警避免人命傷亡案例，共計有467件，松山慈惠堂歷年來也已慷慨捐贈3萬8200個住警器，呼籲民眾家中應裝設「住宅用火災警報器」或「火警自動警報設備」，以在火災發生初期偵測火災，及時爭取更多應變及避難逃生時間。

消防局呼籲，民眾平日應注意用火用電安全及防範一氧化碳中毒發生，像是廚房烹煮食物應有「人離火熄」觀念；裝設瓦斯熱水器則要保持環境的「通風」、要注意平時的「檢修」、要使用安全的「品牌」、要使用正確的「型式」及要注意安全的「安裝」。

此外，防範電氣火災應遵守五不一沒有，包括用電「不」超載、插頭不用「不」插、電線「不」綑綁、可燃物「不」擺放、插頭「不」污損，以及「沒有」安全標章產品不買不用。

火災 北市

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