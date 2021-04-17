新北推閱讀不侷限書本 手繪地圖走讀故鄉之美

新北市政府今天發表「新北地圖繪本」，供國小各領域老師融入教學，除在課堂引起興趣，在走讀時讓孩子親眼目睹、品嚐，深入瞭解家鄉人文歷史、地景及美食，讓閱讀更活潑多元。

「2021新北閱讀節」今天在國立台灣圖書館創意廣場啟動，並發表「新北地圖繪本」，在活動期間透過閱讀沙龍、市集、特色走讀路線、漂書等，讓大家愛上閱讀。

現場閱讀的新北市頂溪國小學童，快樂的將繪本翻到永和區的介紹，內容介紹新店溪沿岸的各聚落，有的孩子大聲嚷嚷「我家住在這裡」，有些說起「永和樂華夜市的美食、永和國父紀念館是我最熟悉的地方」。

教育局國小教育科科長林奕成接受中央社記者訪問表示，閱讀老師透過社群的共同備課，結合研擬教案模組，無論是社會課或閱讀課的老師，可透過繪本讓孩子認識地質、人文等；因手繪圖片很可愛吸引學童目光，如果校外教學到達現場相互比對，一定就會認識新北市的特色。

國小教育科輔導員黃珮琇說，以鄧麗君紀念銅像、五股守讓堂為例，官方版手繪新北市地圖是跨局處整合編製，邀區公所共同討論選出內容主題，以手繪風格點出特色據點，主要是導引孩子的閱讀興趣，並提供教師指引手冊可規劃教案。

現場有家長認為，教育局推動閱讀立意良善，重點是如何在有限的教學時間內，落實推廣閱讀甚至走讀，讓孩子可親眼目睹豐富的生態，品嚐廟街可口的小吃美食，因此任課老師的教育熱忱是關鍵。

除這本自行研發的新北市在地鄉土教材，現場還有攤位展示閱讀成果或分享推廣方式，市府客家事務局副局長林崇智透過桌遊教導孩子學說客語，有些爸爸與媽媽帶著孩子全家參與，寓教於樂也深化學生瞭解在地文化。

市長侯友宜接受聯訪表示，新北推動閱讀改造社區與學校圖書館，建立社區共讀站並豐富藏書，另外，設計的新北地圖繪本可了解人文、歷史、地景、特產跟名人，歡迎各界走讀新北，更愛上這片土地。