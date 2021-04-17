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翻身靠這個專案 弱勢從軍不失福利身分

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北社會局與空軍作戰指揮部合作，連續8年辦理「自強專案」，邀請弱勢家庭自立就業並從軍報國。圖／新北社會局提供
新北社會局與空軍作戰指揮部合作，連續8年辦理「自強專案」，邀請弱勢家庭自立就業並從軍報國。圖／新北社會局提供

新北社會局與空軍作戰指揮部合作，連續8年辦理「自強專案」，邀請弱勢家庭自立就業並從軍報國，新北社會局副局長許秀能表示，透過專案加入空軍而增加收入，會以基本工資2萬4000元計算，最長可達4年，不應擔心會立即失去原有福利身分。

新北約有2、3萬戶弱勢家庭，家內有17歲到19歲的高中職畢業生約有3000多個家庭，社會局邀請符合資格的弱勢青年家庭，今前往空軍松南營區參訪並聽取人才招募計畫，共有28個家庭到場參與。

目前在空指部擔任憲兵的蔡念祖，就是去年參加專案而報考入營的一兵，蔡念祖說，他從小單親由母親扶養長大，因中低收入戶，高中半工半讀，畢業後從事餐飲業，薪資不高、工作時數又長，最後決定加入國軍

蔡念祖指出，部隊幾乎是包吃包住包穿，在入伍受訓2個月內每月就有6,080元，結訓後掛二兵軍階，每月有3萬4340元，還有水電費優減，若生病則有軍醫院可選擇，目前是一兵薪資達3萬7000多元，未來預計繼續晉升士官計畫。

士官長蕭富龍說，他國中畢業後就沒再跟家裡拿過錢，還因為待遇穩定敢早結婚生子，他也在軍中考取了4張專業證照，現在年資滿21年，其實可以退伍領月退俸了，他選擇繼續服役。

許秀能說，主計總處今年2月公布的數據，全國失業率3.7％，但20歲至24歲青年人的失業率卻高達11.9％，年輕人對未來人生方向還在摸索，為鼓勵弱勢家戶穩定就，因此與國軍合作。

在空指部擔任憲兵的蔡念祖現身說法，鼓勵其他弱勢家庭的青年報考空軍自強專案。圖／新北社會局提供
在空指部擔任憲兵的蔡念祖現身說法，鼓勵其他弱勢家庭的青年報考空軍自強專案。圖／新北社會局提供
新北社會局與空軍作戰指揮部合作，連續8年辦理「自強專案」，邀請弱勢家庭自立就業並從軍報國。圖／新北社會局提供
新北社會局與空軍作戰指揮部合作，連續8年辦理「自強專案」，邀請弱勢家庭自立就業並從軍報國。圖／新北社會局提供

空軍 新北 國軍

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