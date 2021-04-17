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迴避王美花 ？ 盧秀燕：「不要挑撥！」雙方是密切合作

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天上午9時，視察台中「勤美之森」建案工地地下水納入自來水管網進度。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天上午9時，視察台中「勤美之森」建案工地地下水納入自來水管網進度。記者趙容萱／攝影

全台面臨56年最大乾旱，台中德基水庫持續探底，今天蓄水率僅剩4.3%。政府尋找新水源，台中市長盧秀燕、經濟部長王美花先後視察台中「勤美之森」建案工地地下水納入自來水管網進度。盧秀燕在上午9時先到工地視察，要求台水務必嚴格把關水質。盧秀燕對於被問及「是否刻意迴避王美花？」時說，拜託！現在水情緊急時刻，「不要挑撥！」市府全力配合中央尋找水源、協助裝設淨水設施等，雙方是密切合作，我們共同的願望是讓市民喝到足量、乾淨的水。

盧秀燕說明，市府感謝「勤美之森」建案的勤美集團願意共體時艱，願意提供工地地下水，甚至調撥工地，讓政府安裝淨水設備。例如隔壁「老佛爺」建案工地因為腹地有限，經濟部要求館前線路封起來，施設淨水設施設備，市府也緊急同意，「只要找到水源、安裝設備，我們都配合」，配合公告館前路封路。

盧秀燕認為，勤美之森日供1萬噸自來水，但台中自來水用水量約150萬噸，包括民生用水100萬噸、產業用水50萬噸，拜託中央尋找水源。經濟部說，5月底可維持供「供五停二」，希望中央5月底前要超前部署，預備更多自來水，她擔心5月底再不下雨，旱災再擴大。

台中市長盧秀燕今天上午9時，視察台中「勤美之森」建案工地地下水納入自來水管網進度。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天上午9時，視察台中「勤美之森」建案工地地下水納入自來水管網進度。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 王美花

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