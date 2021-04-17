影／水公司向2工地取水！盧秀燕：台水要嚴格把關水質

全台面臨56年最大乾旱，水情嚴峻，台中德基水庫持續探底，今天蓄水率僅剩4.3%。台中實施「供5停2」分區供水，台中建案勤美集團「勤美之森」、忠泰建設「老佛爺」建案工地地下水經淨水設備後，導入自來水管網。台中市長盧秀燕今天視察「勤美之森」工地時說，市府積極協助中央尋找水源，工地地下水未來經淨水過程後，納入自來水網管系統，預計「勤美之森」工地可日供1.05萬噸民生用水。她要求台水嚴格把關水質，確保水質潔淨與安全，共同度過旱情難關。

盧秀燕說明，經濟部找水找得很急，台中市府協助調撥緊急用水，包括抗旱水井、工地地下水資源回收。台中市府盤點65處工地，從今年至4月15日累計提供約2萬6730噸產業用水，工地回收水除做為台積電等科技大廠產業用水外，也納入自來水管線網管中。

盧秀燕指出，台中市府在今年3月底協助自來水公司到「勤美之森」工地評估地下水再利用可行性，並找來專家學者討論環境影響評估等，4月2日經濟部長王美花視察台中抗旱整備工作時，她當面爭取淨水設施後，在4月13日開始在「勤美之森」工地旁架設3組淨水設備，預估該工地可日供1.05萬噸民生用水。

盧秀燕認為，找水很重要，確保水的安全品質與安全更重要，她今天來看工地最重要，是希望台水在引水進入網管的過程，能嚴格把關水質，確保每一滴從工地取來的自來水都能確保水質潔淨與安全。