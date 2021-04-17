開烘！台南山上農會鳳梨果乾 Q軟帶酸甜 3天訂單5千包

台南鳳梨進入產季，山上區農會也啟動鳳梨收購，其中鳳梨果乾搶手，經過36小時的烘烤過程，總幹事許弘霖說，3天就創下5千包的訂單，連他都嚇一跳，今年鳳梨果乾作法稍有調整，除了完全不添加，就是切得較大塊，烘焙後口感較軟，且帶有自然酸甜味，加上銷得快鳳梨果乾呈現新鮮的黃色，不論是賣相或口感，吃過的人都讚不絕口，一口 接一口一包很快就吃完一包了。

台南山上也是鳳梨主產區，目前先收購金鑽鳳梨，接著是甜蜜蜜，今年因少雨日照強，鳳梨品質都相當優質，許弘霖說，小果每台斤9元，大果每公斤24元，農委會提出收購30噸鮮果，但依熱銷程度，應該會超出收購目標再追加。

今年因大陸暫停鳳梨進口，國內購買鳳梨訂單湧入，許弘霖說，目前鮮果禮盒已預訂5千盒，陸續出貨中，也持續有訂單進來，加上多鳳梨加工熱賣，去年首度推出的愛鳳醬（鳳梨醬）也賣了1.5萬罐，尤其在北部賣得相當好，今年預計業續會成長。

許弘霖也傳授愛鳳醬烹煮小秘訣，用來煮鳳梨苦瓜雞時，先煮雞肉再放苦瓜，鳳梨醬最後再放，不必再加鹽，就不會越煮越鹹。4月22日將跟市長黃偉哲一起前往板橋農會銷售鳳梨相關產品，北部消費者喜愛可以前往購買。

台南鳳梨已進入盛產季，山上農會啟動鳳梨收購，並加工製作山仔頂鳳梨果乾和愛鳳醬，也透過各農會超市販售鮮果鳳梨，山上農會最早開發鳳梨酥，在中秋及年節送禮，都銷售得相當好，這兩年研製愛鳳醬和鳳梨果乾，讓鳳梨產品多元及延長食用期，拓展銷路及增加農民收益。