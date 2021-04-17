快訊

拜登記者會中未提台灣 菅義偉：雙方有談到但細節不能說

顛覆想像！寵物機器人會說夢話耍任性 「弱雞」特色反成秒殺關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／日本福岡REC咖啡插旗台中！ 26樓可眺望無敵市景

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
REC COFFEE海外一號店落腳台中七期，150坪的咖啡店位於惠中路中國信託金融大樓26樓。記者喻文玟／攝影
REC COFFEE海外一號店落腳台中七期，150坪的咖啡店位於惠中路中國信託金融大樓26樓。記者喻文玟／攝影

日本福岡冠軍咖啡REC COFFEE成立13周年，4月12日正式在台中設立海外第一間旗艦店。試營運6天已在網路掀起討論熱潮，因為不限制用餐時間，一律採現場候位，也不接受預約，假日預料將一位難求。

REC COFFEE海外一號店落腳台中七期，150坪的咖啡店位於惠中路中國信託金融大樓26樓，鄰近台中市政府、大遠百、新光三越、台中國家歌劇院。記者在試營運第4天下午入場，品嚐網路好評的福岡冠軍咖啡，也感受空間氛圍。

REC COFFEE台中旗艦店最大特色，是可眺望台中無敵市景，26樓有露天座位，午後不會西曬，相當舒服，店內座位大約90個座位，選擇「不限制用餐時間」是希望消費者可以好好放鬆、品味咖啡、蛋糕美食。

REC的咖啡有一定品質，販售配方豆和單一產區的咖啡豆，若選擇單一產區的咖啡豆，就能品味出咖啡師手沖的功力，每一杯都會附上咖啡豆的產區、處理法、風味描述也寫得很詳細。

這次選擇衣索比亞手沖以及Tiger咖啡果昔，兩者都很棒，前者後段的酸質很優，後者的是柳橙冰沙與咖啡基底非常溶合，很值得品嚐；另也嘗試經典的「藝妓配方」，有紅酒感、可可豆和橘子風味，酸質偏高，但即便冷掉還是很好喝。

蛋糕首推社長北添修引進日本最近相當流行的「玉子燒三明治」，一份單價200元，這也是台灣店的限定餐點，外表看起來平淡的玉子燒三明治裡，夾藏著芥茉醬讓風味超乎想像；Qube吐司外酥內軟，選擇台灣小農蜂蜜，清甜帶有微微龍眼風味，建議先吃原味再淋蜂蜜，享受多重的變化。

台中七期都是商辦大樓，REC認為如果採預約制又限制用餐時間，無法落實給客人慢活理念，每天上午9點45 分現場掃描QR CODE排隊，10點依順序進場，若預約到50號，可以先回去辦公，有座位時會通知客人。

記者觀察REC的咖啡師，每一位都專心投入手沖咖啡，消費定位若有限制時間，咖啡師「隨時都很忙」可能會讓手沖咖啡的品質下降，長時間服務下來，也會有壓力和疲乏感，不限時間消費特色，反而展現出日本對職人和消費者的尊重。

Tiger咖啡果昔是柳橙冰沙與咖啡基底非常溶合，很值得品嚐。記者喻文玟／攝影
Tiger咖啡果昔是柳橙冰沙與咖啡基底非常溶合，很值得品嚐。記者喻文玟／攝影
REC的咖啡有一定品質，販售配方豆和單一產區的咖啡豆，若選擇單一產區的咖啡豆，就能品味出咖啡師手沖的功力。記者喻文玟／攝影
REC的咖啡有一定品質，販售配方豆和單一產區的咖啡豆，若選擇單一產區的咖啡豆，就能品味出咖啡師手沖的功力。記者喻文玟／攝影
店內座位大約90個座位，選擇「不限制用餐時間」是希望消費者可以好好放鬆、品味咖啡。記者喻文玟／攝影
店內座位大約90個座位，選擇「不限制用餐時間」是希望消費者可以好好放鬆、品味咖啡。記者喻文玟／攝影
REC COFFEE每天上午9點45分現場掃描QR CODE排隊，10點依順序進場，若預約到50號，可以先回去辦公，有座位時會通知客人。記者喻文玟／攝影
REC COFFEE每天上午9點45分現場掃描QR CODE排隊，10點依順序進場，若預約到50號，可以先回去辦公，有座位時會通知客人。記者喻文玟／攝影
REC的咖啡有一定品質，販售配方豆和單一產區的咖啡豆，若選擇單一產區的咖啡豆，就能品味出咖啡師手沖的功力。記者喻文玟／攝影
REC的咖啡有一定品質，販售配方豆和單一產區的咖啡豆，若選擇單一產區的咖啡豆，就能品味出咖啡師手沖的功力。記者喻文玟／攝影
REC的手沖咖啡每一杯都會附上咖啡豆的產區、處理法、風味描述也寫得很詳細。記者喻文玟／攝影
REC的手沖咖啡每一杯都會附上咖啡豆的產區、處理法、風味描述也寫得很詳細。記者喻文玟／攝影
REC COFFEE海外一號店落腳台中七期，150坪的咖啡店位於惠中路中國信託金融大樓26樓。記者喻文玟／攝影
REC COFFEE海外一號店落腳台中七期，150坪的咖啡店位於惠中路中國信託金融大樓26樓。記者喻文玟／攝影
日本福岡冠軍咖啡REC COFFEE成立13周年，4月12日正式在台中設立海外第一間旗艦店。試營運6天已在網路掀起討論熱潮，因為不限制用餐時間，一律採現場候位，也不接受預約。記者喻文玟／攝影
日本福岡冠軍咖啡REC COFFEE成立13周年，4月12日正式在台中設立海外第一間旗艦店。試營運6天已在網路掀起討論熱潮，因為不限制用餐時間，一律採現場候位，也不接受預約。記者喻文玟／攝影
REC COFFEE台中旗艦店最大特色，是可眺望台中無敵市景，26樓有露天座位，午後不會西曬，相當舒服。記者喻文玟／攝影
REC COFFEE台中旗艦店最大特色，是可眺望台中無敵市景，26樓有露天座位，午後不會西曬，相當舒服。記者喻文玟／攝影

咖啡 日本

延伸閱讀

李清志／洗衣咖啡店

日本疫情惡化擴大封鎖 東奧添變數

反對排核廢水入海 中方召見日本駐華大使

精品咖啡店「IN LAB」打造咖啡風土主題店！攜手排隊名店「通庵」、「TCRC」推出限定菜單

相關新聞

影／日本福岡REC咖啡插旗台中！ 26樓可眺望無敵市景

日本福岡冠軍咖啡REC COFFEE成立13周年，4月12日正式在台中設立海外第一間旗艦店。試營運6天已在網路掀起討論熱...

侯明年成立青年局 綠質疑為選舉

新北市長侯友宜昨在議會施政報告指出，明年新北將成立青年局，預估規畫40人3個科，經費約1.3億元。不過明年也是縣市長大選...

開烘！台南山上農會鳳梨果乾 Q軟帶酸甜 3天訂單5千包

台南鳳梨進入產季，山上區農會也啟動鳳梨收購，其中鳳梨果乾搶手，經過36小時的烘烤過程，總幹事許弘霖說，3天就創下5千包的...

社團臉譜／大湖社發會 讓長輩走出家門

新北鶯歌區大湖社區發展協會理事長李素真原拒絕擔任理事長，沒想到5年前「被選上」後越做越有心得，甚至捨不得社區內的長輩，還...

30萬元指紋建檔設備 挨批成效差

台北市失智失蹤人口近5年累積報案量有1548人，平均每天都有失智人口走失。議員王欣儀表示，警局去年11月花30萬購置數位...

當年柯喊改變成真 如今官場現形

台北市長柯文哲近來連爆人事爭議，曾被控騷擾女幕僚的前市政顧問劉嘉仁，轉任聯醫總院長的特助，另一個引發爭議的「網軍頭」邱昱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。