影／日本福岡REC咖啡插旗台中！ 26樓可眺望無敵市景

日本福岡冠軍咖啡REC COFFEE成立13周年，4月12日正式在台中設立海外第一間旗艦店。試營運6天已在網路掀起討論熱潮，因為不限制用餐時間，一律採現場候位，也不接受預約，假日預料將一位難求。

REC COFFEE海外一號店落腳台中七期，150坪的咖啡店位於惠中路中國信託金融大樓26樓，鄰近台中市政府、大遠百、新光三越、台中國家歌劇院。記者在試營運第4天下午入場，品嚐網路好評的福岡冠軍咖啡，也感受空間氛圍。

REC COFFEE台中旗艦店最大特色，是可眺望台中無敵市景，26樓有露天座位，午後不會西曬，相當舒服，店內座位大約90個座位，選擇「不限制用餐時間」是希望消費者可以好好放鬆、品味咖啡、蛋糕美食。

REC的咖啡有一定品質，販售配方豆和單一產區的咖啡豆，若選擇單一產區的咖啡豆，就能品味出咖啡師手沖的功力，每一杯都會附上咖啡豆的產區、處理法、風味描述也寫得很詳細。

這次選擇衣索比亞手沖以及Tiger咖啡果昔，兩者都很棒，前者後段的酸質很優，後者的是柳橙冰沙與咖啡基底非常溶合，很值得品嚐；另也嘗試經典的「藝妓配方」，有紅酒感、可可豆和橘子風味，酸質偏高，但即便冷掉還是很好喝。

蛋糕首推社長北添修引進日本最近相當流行的「玉子燒三明治」，一份單價200元，這也是台灣店的限定餐點，外表看起來平淡的玉子燒三明治裡，夾藏著芥茉醬讓風味超乎想像；Qube吐司外酥內軟，選擇台灣小農蜂蜜，清甜帶有微微龍眼風味，建議先吃原味再淋蜂蜜，享受多重的變化。

台中七期都是商辦大樓，REC認為如果採預約制又限制用餐時間，無法落實給客人慢活理念，每天上午9點45 分現場掃描QR CODE排隊，10點依順序進場，若預約到50號，可以先回去辦公，有座位時會通知客人。