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芳園扶輪社媒合資源打造舒適環境　樹林捐血站正式啟用

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
蘇巧慧參觀完後，建議樹林區公所和在地議員共同研議周邊的停車空間，讓捐血者能方便捐血、捐血車則能更快速將血送出去。圖／蘇巧慧辦公室提供
蘇巧慧參觀完後，建議樹林區公所和在地議員共同研議周邊的停車空間，讓捐血者能方便捐血、捐血車則能更快速將血送出去。圖／蘇巧慧辦公室提供

新北市樹林地區一直未有固定捐血站，鄉親總得等待捐血車或跑到其他行政區，非常不方便，樹林芳園扶輪社媒合多方愛心團體，以及國際扶輪社總會的資源，在中山路一段276號6樓新設「樹林捐血站」，造福土樹三鶯等廣大民眾。

據衛福部健保署資料，台灣一年約有70萬人次需要輸血才能延續健康，即便台灣捐血率是全世界第一名，但因生育率降、人口老化加速，用血量逐年攀升，其中癌症用血量更位居第一名。

醫療財團法人台灣血液基金會台北捐血中心執行長魏昇堂表示，提升民眾捐血意願一直是捐血中心的長期目標，但民眾在捐血車僅能捐「全血」，如今樹林捐血室設有4床「全血捐血椅」、8床「分離術捐血椅」；相較於捐全血最快2到3個月才能捐一次，分離術只捐血小板，每2週就能捐一次，而現在的樹林捐血室就是「最有力的環境，就是一個家」，能服務更多想捐血的捐血者。

此次新設的捐血站是由國際扶輪3490地區樹林芳園扶輪社發起，以及友好社韓國烏山白合扶輪社、泰國曼谷納哇民扶輪社等支持，芳園社長陳文鳳表示，這次能在樹林區成立捐血室，除讓土城、樹林、三峽、鶯歌等地的民眾按照自己的生活習慣進行捐血，也為醫療需求挹注豐富能量，她更分享，已前來樹林捐血站捐血的民眾對她說：「本來想捐250，後來變成捐500」，讓陳文鳳感念「做好事獲得更多」。

立委蘇巧慧今天出席啟用儀式，蘇巧慧表示．參訪捐血室後覺得環境舒適，笑說捐血椅像「按摩椅」，相信將提升民眾捐血的便利性和意願。蘇巧慧也建議樹林區公所和在地議員共同研議周邊的停車空間，讓捐血者能方便捐血、捐血車則能更快速將血送出去，讓共好的事情可以更好。

樹林捐血站今天正式啟用，環境明亮、設備新穎，環境非常舒適。圖／蘇巧慧辦公室提供
樹林捐血站今天正式啟用，環境明亮、設備新穎，環境非常舒適。圖／蘇巧慧辦公室提供

捐血中心 蘇巧慧

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