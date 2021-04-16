新北第19座寵物公園落成　土城寵物公園明啟用

現代人養貓、養狗人數日益增多，為讓毛寶貝有專屬遊憩空間，新北市「土城寵物公園」在明天（16日）盛大啟用，新北市政府動保處特別辦理犬貓認養活動，提供免費植入晶片及施打狂犬病疫苗，慶祝土城區首座寵物公園成立，提供毛寶貝們一個盡情奔跑的好去處。

土城綜合體育場一直是民眾就近休閒首選之地，為讓毛寶貝和毛爸媽可以一起運動，土城區公所特別設置寵物公園，活動空間有1600平方公尺，設有毛寶貝訓練跨欄、波浪棧道、寵物爬高低坡障礙物設施，毛寶貝可以在圍欄內自由自在跑跳！家中有毛寶貝民眾，可以放心帶自家毛寶貝放閃兼放鬆身心，公所今日特別找來心輔犬團隊，示範設施使用，希望毛寶貝能玩得安全，讓毛爸媽也能放心。

動保處也特別提供模範飼主6大公約，包含寵物要登記、疫苗要施打、絕育要做好、出門繫牽繩、隨手做清理、禮貌不吵鬧等防護措施，提醒飼主務必教導寵物有禮貌。

土城區長陳國欽表示，為維護活動場區清潔，將定時補充狗便袋，園區定期進行噴灑消毒、除草，呼籲飼主隨手撿拾犬隻糞便，帶毛寶貝進入園區，仍需繫妥牽繩，做好防護措施，並呼籲飼主務必愛惜寵物專屬空間。