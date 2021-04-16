台北仁濟院 召募食物銀行志工

立足於萬華155年的台北仁濟院，長期從事濟弱、救貧的工作，自民國100年起成立食物銀行，由志工以家戶拜訪的方式深入弱勢家庭，進行關懷訪視，近年來持續拓展服務範圍，將於5月7日前召募食物銀行志工。

台北仁濟院社會服務室主任陳穎叡表示，台北仁濟院傳承百年來救助精神，鎖定非中低收入戶，以近貧的邊緣戶為救助對象，因為救助對象非政府造冊，必須靠著食銀志工親訪了解各個家戶情況，再經台北仁濟院審核，通過後可定期領到物資，而這些物資每次可供家戶使用2個多月。去年受台北仁濟院扶助家戶達2153戶次、受助人次6459人次，決定再向外召募生力軍，投入台北仁濟院食銀行列。

陳穎叡說，食銀志工家訪是台北仁濟院扶貧很重要的一環，因此，須經由台北仁濟院培訓，傳授「認識貧窮、家訪技巧、同理心」等課程，並通過考核，才能成為家訪志工。

在台北仁濟院食銀任職8年志工董晶，特別推崇志工培訓課程，她表示，尤其是「家訪技巧」，讓她們出去家訪時，可以很快成功達陣，其要訣是簡要及精準說明來意，並介紹台北仁濟院，以及食銀可以提供的支援，輔以誠懇的態度，友善的關懷，很快的與案家拉近距離，並建立信任感。