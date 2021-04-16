汐止貨櫃專用道下雜亂 重鋪柏油畫車格整頓

汐止長江街要轉進資源回收場的貨櫃專用道橋下，不但，回收車進進出出，附近居民的車子也會走，不過，路面不平、環境雜亂，所以，在經過幾次協調後，現在整頓完成，議員白珮茹也前往關心，市府不但將路面重鋪、也增設了收費停車格，讓環境更好。

江北里長謝祚敏說，以前貨櫃專用道橋下路面是龜裂破損不堪，很感謝議員白珮茹、市府跟區公所的幫忙爭取了這條道路的路面重新鋪設，現在整頓好了，裡面的道路也清出來了，回收車通行無阻也更安全；還有前方畫了收費汽車格，讓停車格增加流動性，環境看起來很清潔乾淨。

市議員白珮茹指出，里長反應因為這邊沒有畫停車格、環境也很髒亂，最重要的是道路狀況也很不好，很感謝公所幫忙協調各單位看這塊地要如何處理，因為三不管地帶影響市容也影響市民晚上進出的安全，在歷經好幾次的會勘，終於在近期內將整個工程都做完了，也完成了整個公有地的移撥、認養手續，目前進出這一塊是由市府環保局認養，很感謝清潔隊及相關單位把周邊環境都整理乾淨了，也鋪上了全新的AC路面。

白珮茹表示，裡面的車輛我們也協調將內外工區分開，因為進出裡面的都是資收車，如果路邊車輛一停就會影響車輛進出的動線，現在整頓好了，讓資收車、廚餘回收車進出可以更順暢安全，也感謝市府交通局在出口畫了收費停車格，從去年到現在真的很感謝各單位幫忙，讓市容變的更好。