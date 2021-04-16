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最有海味小旅行！貢寮卯澳漁村體驗開放報名

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮區卯澳社區今年重新恢復漁村體驗的小旅行活動，社區志工們也準備當天現捕的海鮮、海菜，呈現最海味的圓桌菜。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區卯澳社區今年重新恢復漁村體驗的小旅行活動，社區志工們也準備當天現捕的海鮮、海菜，呈現最海味的圓桌菜。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區卯澳社區今年重新恢復漁村體驗的小旅行活動，包括探訪石頭屋、提籃觀音，以及卯澳灣潮間帶的生態導覽，社區志工們也準備當天現捕的海鮮、海菜，呈現最海味的圓桌菜，今(16)日是社區今年首次接團，由三重區公所約40位員工開心前來體驗，與都市不同的海洋資源。

貢寮區長鍾耀磊表示，春夏季是民眾前來貢寮區海岸遊玩的旺季，尤其卯澳灣近年來因著石頭屋、多種海產與海女文化，吸引民眾大老遠前來，今日三重區公所特地前來進行環境觀摩，在福連里長的熱情導覽下，感受理環境五星級認證的舒適漁村氛圍。

福連里長吳文益表示，雖然天氣轉熱九孔鮑魚漸少，但四月的石花菜逐漸茂盛生長，也是漁村海女採收的時節，今天的參訪團是社區理事重組後第一次接團，志工們一早就開心準備現摘海菜，煮湯或炒魚肚，還有新鮮炸蝦、小卷，大家能吃圓桌品嘗最在地的海味，也能買小卷、石斑魚回去煮，感受卯澳漁村風情，目前遊客都可以上卯澳社區的臉書粉專作團體報名。

三重區公所主秘林銚傑表示，貢寮區福連里是全台灣極東點，今天攜同仁前來感受與都市很不同的海洋風景，包括百年石頭屋、提籃觀音，還有在地美味都相當驚豔，希望有機會民眾也能多多前來，感受新北市里海的美妙風情。

貢寮

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