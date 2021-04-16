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通行多年地主封閉 工務局率隊拆除路障

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
新北市工務局，認定為路障，派工將圍籬拆除。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市工務局，認定為路障，派工將圍籬拆除。 圖／紅樹林有線電視提供

在新北市淡水區英專路80號與78號之間的通道，附近住戶表示，原本這裡是連接英專路與仁愛街一巷的通道，但在今年三月底，突然架起了圍籬阻斷了仁愛街一巷的住戶進出口，後來才得知原來是這通道的私有地主，疑似要將土地有其他用途，才將通道封閉，但這一封也阻斷了仁愛街一巷住戶最寬的出入口通道。而今天一早新北市工務局，認定為路障，派工將圍籬拆除。

為此，居民與里長也陳情到新北市議員鄭宇恩，透過邀請到市府各單位來辦理一場會議，並且聽取民眾心聲。幸福里長 李佳倩表示，在4月初，在仁愛街一巷有一名婦人急需送醫，但因為通道被封住，救護車人員只能將車輛停在英專路，救護人員徒步從仁愛街2巷，不到2公尺寬的地方進入仁愛街1巷去救人，前後花費半小時。這位送醫的婦人住戶，今天得知已經過世，對此家屬及附近住戶都認為這條通道，可是救命的安全巷道。

附近住戶說，在民國44年白姓地主，當時就與仁愛街一巷的住戶約定會將此地留做通道一直到現在也通行超過50年的時間。對此，新北市府工務局，在地主設置圍籬之後，也發公文表示說，此通道有排水溝及柏油路等公共設施，且通行超過二十年，因此認為圍籬是阻礙通行的路障，也依法拆除，而地主今天也到場，不過卻不願意多做回應。而在拆除之後也讓這條通道恢復暢通，但對於失去急救的黃金時間家屬而言，可說是再怎麼樣也都換不回親人。

淡水 救護車

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