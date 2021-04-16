行動書車大改造 淡水議員伴鄧公孩童鮮體驗

為了要讓市民朋友可以不用在圖書館，就可以借到許多好書，新北市立圖書館推出行動書車服務已經好幾年，不過今年的書車，經過大改版，出現許多不一樣的地方，新北市議員鄭宇恩，與圖書館館長，就將最新的新北市行動書車開進到淡水區鄧公國小的校園當中，讓孩童體驗行動書車的最新的VR虛擬實境體驗以及行動電子書房，讓小朋友都非常的喜愛。

許多國小學童都趁著學校的閱讀課時間，來體驗最新版本的行動書車，學童說非常喜歡這次的體驗，也特別準備了書袋，要來借許多故事書回去閱讀。對此新北市議員鄭宇恩也陪著孩童一起來體驗，議員表示，透過行動書車改造過的照明、車身的色調還有陳列書籍的方式，這些趣味設備體驗，帶給孩子更多閱讀的樂趣。

新北市立圖書館長王錦華表示，這次改造行動書車，不只是將書架照明變得更明亮，整體給孩子的感覺也更親近，陳列書籍的方式也做出了改變，配合書車所展現的VR體驗、行動電子書房、還有故事機器人小布，以及許多益智小玩具，讓孩子有更多元化的方式體驗行動書車，而這行動書車不只是會開進校園，還會進到社區鄰里之間，也希望可以帶給市民更新的閱讀體驗。