全校六學生與都市生比英語 福連國小展學習力
貢寮區福連國小是東北角地區最小校，全校僅六位學生，報名新北市110年英語讀者劇場比賽，因高年級人數不足，與三四年級學生一同參賽，並榮獲分區特優，26日將與新北市各都市小學力拚複賽，不僅證明偏鄉學子的學習力，也藉由劇本將學校每年在卯澳灣的潛水活動推廣出去。
福連國小校長梁均紘表示，福連國小位在全台極東點的偏鄉地區，這裡的孩子課後沒有補習，也很少英語學習資源，但學校秉持著三個原則教授英語，包括在地化教學，讓孩子藉家鄉事物認識單字與會話，而活潑化的教學方式，讓孩子在歌謠、闖關活動中更喜愛學習，而自107年，學校也積極鼓勵孩子參加英語讀者劇場比賽，提供學生表現英文的機會，讓他們證明偏鄉的學習力，能與都市孩子一拚。
此次參賽的劇本，以福連國小歷年來的浮潛特色課程為構想，介紹潛水配備及下水注意事項，也藉歌曲「Under the sea」傳達海洋之美，學校位在卯澳灣的岸邊，操場旁便有著天然安全的浮潛池，每年的畢業生都需挑戰泳渡卯澳灣，以及浮潛拿畢業證書的任務，此次以全校學生參加比賽得到分區特優，對於偏鄉學生是極大的肯定，期望在26日的市賽複賽奪得佳績。
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