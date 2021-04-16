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不老騎士車禍滑行員警面前 汐止警1秒到場救援

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導
一名機車騎士行經大同路二段、新江北路口往台北方向時，因遇紅燈剎車不及，擦撞前方減速靜止之機車右側後照鏡，隨後人車往前連滑帶拖翻滾二圈約10公尺後倒地不起，警1秒救援。 圖／觀天下有線電視提供
一名機車騎士行經大同路二段、新江北路口往台北方向時，因遇紅燈剎車不及，擦撞前方減速靜止之機車右側後照鏡，隨後人車往前連滑帶拖翻滾二圈約10公尺後倒地不起，警1秒救援。 圖／觀天下有線電視提供

日前11時許，汐止派出所巡邏警員柯力丞、林祺笙當場目擊一件A2交通意外事故，一名機車騎士行經大同路二段、新江北路口往台北方向時，因遇紅燈剎車不及，擦撞前方減速靜止之機車右側後照鏡，隨後人車往前連滑帶拖翻滾二圈約10公尺後倒地不起，剛好停在路口待轉區之員警面前，所攜帶物品也散落路面。

當時員警趕緊上前察看，發現摔車者為高齡82歲之游姓老翁，重重一摔造成身體多處挫傷、動彈不得，經員警緊急協助救護及指揮交通，並通知救護車載至國泰醫院救治，後續交通分隊員警至醫院詢問車禍狀況，老翁也回應完全記不起來了，只知道感覺身體很痛被送到了醫院。查肇事之游姓老翁駕照因高齡註銷未辦理換發，警方除按規定受理交通事故案件外，也依道路交通管理處罰條例第21條無照駕駛告發。

汐止警分局呼籲，高齡75歲以上駕駛人收到監理站之違規換照通知書，應於3個月內辦理體格檢查及認知功能檢測後換照，若未辦理則會逕行註銷駕照，但基於保障年長者及其他用路人安全，警方也提醒長輩避免騎乘機車，降低遭受交通意外的傷害。

汐止

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