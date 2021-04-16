三芝龍巖掃墓兼賞花 服務貼心交通規劃完善

每到清明掃墓時節，家家戶戶忙碌提前準備豐盛的祭祀用品及清潔打掃用具，祭祖當天更要一大早出門才能避開壅塞車流，現在有業者全部都幫忙準備好，從祭品、金銀紙到紙紮等等，甚至推出代拜代燒服務，一條龍完成。

龍巖陵園管理處協理張錦鎰表示，三芝區真龍殿每年都會舉辦五大法會，推出貼心服務，幫忙準備祭祖的相關祭品，民眾人到現場祭拜即可，另外若是不克前來真龍殿，還提供代拜代燒服務，而法會結束後，未領回的祭品也將轉作公益，分送給弱勢居民，還有每年清明法會除了幫龍巖慈善基金會所服務的義助殮葬個案設置牌位進行法事誦經外，今年4月2日台鐵太魯閣號408次列車發生重大意外，我們也一起設置太魯閣號408次列車祈福牌位，為罹難者超薦迴向。

圓山里長葉泓志說，每年清明祭祖掃墓時節，墓園附近的居民最煩惱的就是交通的問題，今年除了與三芝真龍殿協調加開第二場次的法會，進行人潮分流，還請三芝真龍殿規劃交通接駁服務，並沿路安排義交人員協助指揮交通，讓行車更順暢，也降低對當地居民的交通影響。

此外三芝真龍殿旁的光之殿堂即將落成，是安藤忠雄大師設計，是眾所矚目的建築鉅作，預計將會吸引朝聖人潮，因此對於交通規劃、塔位數量及景觀設計都有所著墨，讓祭祖還能兼顧觀光，閤家同樂。

龍巖陵園管理處協理張錦鎰指出，針對即將落成的光之殿堂，在交通規劃部分請專業的顧問團隊，進行嚴謹的評估，除此之外，塔位數量也從22萬位減少到19萬位，全區保留60%以上作為景觀綠地，現有櫻花品種高達8種，還有桃花李花不同的花卉植物，四季皆可賞花，讓家族團聚的祭祖時刻兼具旅遊，成為一種新時尚。