快訊

花旗銀撤出台灣消金市場 消費者5大權益必須知

台積電董事候選人出爐 麻省理工學院校長入列

揮別髒臭 秀中無障礙廁所整修添美感

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
秀峰高中爭取教育部經費，將學校的廁所進行改造，打造為全新明亮的無障礙性別友善廁所，並且融入學校美術老師的設計，增加美學概念。 圖／觀天下有線電視提供
秀峰高中爭取教育部經費，將學校的廁所進行改造，打造為全新明亮的無障礙性別友善廁所，並且融入學校美術老師的設計，增加美學概念。 圖／觀天下有線電視提供

因為年代久遠太過老舊，汐止區秀峰高中爭取教育部經費，將學校的廁所進行改造工程，揮別以前廁所給人又髒又臭的印象，打造為全新明亮的無障礙性別友善廁所，並且融入學校美術老師的設計，增加美學概念，提供學生更好的如廁環境。

秀峰高中校長蔡春來說，很高興教育部補助的秀峰高中無障礙廁所整修完畢，這對學校來講是歷史的一刻，因為過去的廁所，給人進去的感覺就是可能又髒又臭，那麼這次的整修之後，對孩子來說，到學校的廁所會是一種享受，這些所有的設計，除了專業的設計之外，我們也融入了學校美術老師的設計，對學生來說也是一種美學的教育。

市議員張錦豪表示，一直很關心學校的衛生環境，像是在之前有在長安國小爭取到全國首創學校的免治馬桶，那在秀峰高中我們也看到無障礙廁所也融入了美感在裡面，也讓特教生使用起來更方便，很開心看到學校的廁所擺脫傳統印象，加入了美術設計。

蔡春來指出，這次的整修除了外觀之外，也將所有的管線拆除重做，所以，也沒有臭味了，而且在一樓是一個無障礙廁所也是性別平等廁所，那我們的特教生剛好也是在一樓，學生上廁所也很方便，男、女生都能使用非常的便利。

教育部

延伸閱讀

轉彎車阻車流 汐止吉林街上班時間禁左轉

馬路上等車太危險 汐止水溝加蓋增候車亭

汐止候車亭老舊漏水 市議員爭取更新增智慧看板

偏鄉醫療資源匱乏 新北市：可提供居家看診、遠距診療

相關新聞

推廣國中生台北大縱走微旅行 家長：有壓力

北市今推廣「台北大縱走-國中生畢業挑戰活動」，宣誓記者會舉辦於蘭雅國中，教育局表示，鼓勵各校於國中會考後以班級為單位，安...

指打疫苗北市「被突襲」 北市發言人遭批政治操作

台北市政府發言人陳智菡3月20日時在FB發文指AZ疫苗「突襲式」開打，稱北市聯醫完全不知情；議員簡舒培今透露，中央3月1...

汐止貨櫃專用道下雜亂 重鋪柏油畫車格整頓

汐止長江街要轉進資源回收場的貨櫃專用道橋下，不但，回收車進進出出，附近居民的車子也會走，不過，路面不平、環境雜亂，所以，在經過幾次協調後，現在整頓完成，議員白珮茹也前往關心，市府不但將路面重鋪、也增設了收費停車格，讓環境更好。

最有海味小旅行！貢寮卯澳漁村體驗開放報名

貢寮區卯澳社區今年重新恢復漁村體驗的小旅行活動，包括探訪石頭屋、提籃觀音，以及卯澳灣潮間帶的生態導覽，社區志工們也準備當天現捕的海鮮、海菜，呈現最海味的圓桌菜，今(16)日是社區今年首次接團，由三重區公所約40位員工開心前來體驗，與都市不同的海洋資源。

通行多年地主封閉 工務局率隊拆除路障

在新北市淡水區英專路80號與78號之間的通道，附近住戶表示，原本這裡是連接英專路與仁愛街一巷的通道，但在今年三月底，突然架起了圍籬阻斷了仁愛街一巷的住戶進出口，後來才得知原來是這通道的私有地主，疑似要將土地有其他用途，才將通道封閉，但這一封也阻斷了仁愛街一巷住戶最寬的出入口通道。而今天一早新北市工務局，認定為路障，派工將圍籬拆除。

行動書車大改造 淡水議員伴鄧公孩童鮮體驗

為了要讓市民朋友可以不用在圖書館，就可以借到許多好書，新北市立圖書館推出行動書車服務已經好幾年，不過今年的書車，經過大改版，出現許多不一樣的地方，新北市議員鄭宇恩，與圖書館館長，就將最新的新北市行動書車開進到淡水區鄧公國小的校園當中，讓孩童體驗行動書車的最新的VR虛擬實境體驗以及行動電子書房，讓小朋友都非常的喜愛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。