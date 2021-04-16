揮別髒臭 秀中無障礙廁所整修添美感

因為年代久遠太過老舊，汐止區秀峰高中爭取教育部經費，將學校的廁所進行改造工程，揮別以前廁所給人又髒又臭的印象，打造為全新明亮的無障礙性別友善廁所，並且融入學校美術老師的設計，增加美學概念，提供學生更好的如廁環境。

秀峰高中校長蔡春來說，很高興教育部補助的秀峰高中無障礙廁所整修完畢，這對學校來講是歷史的一刻，因為過去的廁所，給人進去的感覺就是可能又髒又臭，那麼這次的整修之後，對孩子來說，到學校的廁所會是一種享受，這些所有的設計，除了專業的設計之外，我們也融入了學校美術老師的設計，對學生來說也是一種美學的教育。

市議員張錦豪表示，一直很關心學校的衛生環境，像是在之前有在長安國小爭取到全國首創學校的免治馬桶，那在秀峰高中我們也看到無障礙廁所也融入了美感在裡面，也讓特教生使用起來更方便，很開心看到學校的廁所擺脫傳統印象，加入了美術設計。

蔡春來指出，這次的整修除了外觀之外，也將所有的管線拆除重做，所以，也沒有臭味了，而且在一樓是一個無障礙廁所也是性別平等廁所，那我們的特教生剛好也是在一樓，學生上廁所也很方便，男、女生都能使用非常的便利。