快訊

綠委被批幫建築師卸責！這條法一修 專業團體激憤

員工多為同一批 愛奇藝疑在台灣東山再起？3人遭約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未接管卻被徵使用費 新北：有誤就會退費

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北水利局長宋德仁說，未接管用戶發現被徵收費用時可打申訴電話，若有誤下個月就會退水費。圖／新北水利局提供
新北水利局長宋德仁說，未接管用戶發現被徵收費用時可打申訴電話，若有誤下個月就會退水費。圖／新北水利局提供

新北市議會上會期通過開徵汙水下水道使用費，新北市議員何博文指出，有部分用戶沒有接管卻被徵收費用，一年就會超收幾千塊，這是不是政府搶錢。新北水利局長宋德仁說，未接管用戶發現被徵收費用時可打申訴電話，若有誤下個月就會退水費。

新北接管數104萬戶是全國第一，每年建設、管理費約41億元，但過去都未收費，新北水利局去年將「新北市汙水下水道使用費徵收自治條例」草案送議會審議，新北市議會審議通過後，今年1月開始收費，一年預估增加10.5億元稅入。

何博文說，自治條例明文規定，有接汙水下水道的用戶才可以徵收使用費，最近很多議員收到陳情，有用戶未接管汙水下水到卻被徵收使用費，有人預估一年被徵收4260元，也有人被徵收6270元。

何博文表示，部分未接管用戶被徵收使用費後，撥打申訴電話時卻還要詢問高層，這是實際民眾心聲，請水利局全面普查，否則10.5億元的稅入，有多少是超收未接管用戶的費用。

新北市長侯友宜說，水利局有弄錯、超收的部分就要退費道歉。宋德仁表示，汙水下水道使用費是用水單去查，若民眾有質疑可撥打0800-230-001，一旦確認誤徵屬實，會立即通知自來水公司辦理停徵，誤徵部分可由下期水費扣抵。

宋德仁說，徵收前有向自來水公司取得用戶水號進行比對，但升格後大幅度增加用戶接工程，少部分用戶資料因年代舊久遠，會出現誤徵狀況，也會發包用戶清查標，釐清用戶接管情形。

德仁 侯友宜

延伸閱讀

新北蓋國家電影中心 協拍中心進駐因中央變調

侯友宜承諾新北明年成立青年局 經費約1.3億元

新北出現牛結節疹 陳吉仲：隱匿不報最高罰100萬

山坡地防災教育 新北深耕列車到坪頂

相關新聞

推廣國中生台北大縱走微旅行 家長：有壓力

北市今推廣「台北大縱走-國中生畢業挑戰活動」，宣誓記者會舉辦於蘭雅國中，教育局表示，鼓勵各校於國中會考後以班級為單位，安...

指打疫苗北市「被突襲」 北市發言人遭批政治操作

台北市政府發言人陳智菡3月20日時在FB發文指AZ疫苗「突襲式」開打，稱北市聯醫完全不知情；議員簡舒培今透露，中央3月1...

未接管卻被徵使用費 新北：有誤就會退費

新北市議會上會期通過開徵汙水下水道使用費，新北市議員何博文指出，有部分用戶沒有接管卻被徵收費用，一年就會超收幾千塊，這是...

新北蓋國家電影中心 協拍中心進駐因中央變調

國家電影中心由新北市出錢出地，還由新北工務局興建，文化部前部長鄭麗君承諾會讓新北協拍中心進駐，未料李永得上任文化部後就否...

劉嘉仁曾涉性騷又升遷 聯醫總院長：唯才是用

民進黨多名台北市議員今天指出，前市政顧問劉嘉仁疑涉性騷案，竟升遷台北市聯醫總院長黃勝堅的特助惹議；黃勝堅表示是唯才是用，...

侯友宜承諾新北明年成立青年局 經費約1.3億元

新北市多名議員關心新北是否成立青年局，新北市長侯友宜今在議會施政報告指出，新北18歲到40歲的青年有127萬人，他承諾明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。