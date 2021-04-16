未接管卻被徵使用費 新北：有誤就會退費

新北市議會上會期通過開徵汙水下水道使用費，新北市議員何博文指出，有部分用戶沒有接管卻被徵收費用，一年就會超收幾千塊，這是不是政府搶錢。新北水利局長宋德仁說，未接管用戶發現被徵收費用時可打申訴電話，若有誤下個月就會退水費。

新北接管數104萬戶是全國第一，每年建設、管理費約41億元，但過去都未收費，新北水利局去年將「新北市汙水下水道使用費徵收自治條例」草案送議會審議，新北市議會審議通過後，今年1月開始收費，一年預估增加10.5億元稅入。

何博文說，自治條例明文規定，有接汙水下水道的用戶才可以徵收使用費，最近很多議員收到陳情，有用戶未接管汙水下水到卻被徵收使用費，有人預估一年被徵收4260元，也有人被徵收6270元。

何博文表示，部分未接管用戶被徵收使用費後，撥打申訴電話時卻還要詢問高層，這是實際民眾心聲，請水利局全面普查，否則10.5億元的稅入，有多少是超收未接管用戶的費用。

新北市長侯友宜說，水利局有弄錯、超收的部分就要退費道歉。宋德仁表示，汙水下水道使用費是用水單去查，若民眾有質疑可撥打0800-230-001，一旦確認誤徵屬實，會立即通知自來水公司辦理停徵，誤徵部分可由下期水費扣抵。

宋德仁說，徵收前有向自來水公司取得用戶水號進行比對，但升格後大幅度增加用戶接工程，少部分用戶資料因年代舊久遠，會出現誤徵狀況，也會發包用戶清查標，釐清用戶接管情形。