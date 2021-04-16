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新北蓋國家電影中心 協拍中心進駐因中央變調
國家電影中心由新北市出錢出地，還由新北工務局興建，文化部前部長鄭麗君承諾會讓新北協拍中心進駐，未料李永得上任文化部後就否決該決定，新北市議員陳偉杰要求保護新北協拍中心。新北市長侯友宜指出，會持續與文化部溝通，若不行國家電影中心還有二期工程，繼續爭取空間。
新北市政府2016年與文化部簽訂行政契約，以公兒四基地做為第一期工程，新北提供2.6公頃土地與4億經費負責工程興建，文化部提供2.71億負責內裝與未來營運，預計這月底完工，將於10月由文化部營運管理。
新北新聞局指出，市長侯友宜前年拜會文化部時任部長鄭麗君，決議1期場館回饋114坪空間供新北做為「新北市協拍中心」使用，但去年11月文化部卻來函，國影中心擴大為行政法人影視聽中心，將收回影視聽中心使用。
陳偉杰說，前部長鄭麗君同意，李永得上任後卻不同意，政策有延續性，且新北電影拍攝數量全國數一數二，新北出錢出地怎麼到了李永得部長就生變，是不是行政院長蘇貞昌說不要，不然為何換了一個部長就不認前帳？
侯友宜說，新北從頭到尾搞定，鄭前部長同意讓新北協拍中心進駐，讓新北市文化電影蓬勃發展，未來確實出現變數，文化部明確給新北答案，協拍中心另找地方，目前還在溝通中心，未來還要第二期要蓋，會爭取更多空間。
新北新聞局長蔣志薇表示，新北市全力支持台灣電影文化園區落腳新莊，這個回饋空間文化部已經承諾新北市民，請文化部要盡快提出更有誠意的替代回饋方案，守護新北市民的權益。
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