推廣國中生台北大縱走微旅行 家長：有壓力

北市今推廣「台北大縱走-國中生畢業挑戰活動」，宣誓記者會舉辦於蘭雅國中，教育局表示，鼓勵各校於國中會考後以班級為單位，安排畢業前「微旅行」與挑戰活動，不過有家長認為大縱走活動與校園特色無關，雖說鼓勵參加但對孩子仍有壓力。議員則認為以大縱走提倡青少年多運動很正面，但推行觀光仍有待驗證。

適逢蘭雅國中建校44週年，學生們參與完宣誓活動，並於今日安排大縱走，校方規畫連結台北大縱走各大名山及風景勝地，規畫設計10條親山親水路線，蘭雅國中表示，將由七、八年級共740位學生、3位外師、志工家長共同來跨足體驗。

台北市副市長蔡炳坤表示，今年為國中生畢業挑戰起跑活動第一棒，107年起台北市整合親山步道規畫「台北大縱走」，北起關渡捷運站，南至貓空政大後山，分為7段路程，另結合1條河濱自行車道，共約130公里。希望台北大縱走挑戰，可以讓同學們在畢業前夕，留下難忘記憶。

教育局表示，鼓勵各校於國中會考後以班級為單位，安排畢業前「微旅行」與挑戰活動，高中職新生始業式及新生訓練結合創新戶外教育，將補助參加師生租車費5000元、自行車租用每人次補助250元及大眾運輸工具交通費；學生亦可以自主學習小組方式進行；針對參加親師生健走、寫生徵件及攝影活動相關比賽者，可獲得價值300元至1000元禮券。

但有國中家長認為，大縱走跟學校特色無關，雖然嘴上說是鼓勵性質，但鼓勵方案無疑就是給親師生壓力，家長和孩子都會擔心不參加的話，在老師心中的印象分數不好。

台北市議員洪健益表示，現代人多吃少動，提倡青少年出外運動立意很正面，且有益於身心發展。不過對於日前柯文哲為行銷觀光，而推廣台北大縱走，他認為夏天要到了恐怕成效不大，過程中的景點也不吸引人潮，「民眾現在對柯的喜好度不高，推行觀光仍有待驗證。」