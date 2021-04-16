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劉嘉仁曾涉性騷又升遷 聯醫總院長：唯才是用

中央社 / 台北16日電
台北市長柯文哲輔選愛將劉嘉仁(左二)涉騷擾案遭懲處，轉任月薪8萬特助。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲輔選愛將劉嘉仁(左二)涉騷擾案遭懲處，轉任月薪8萬特助。記者楊正海／攝影

民進黨多名台北市議員今天指出，前市政顧問劉嘉仁疑涉性騷案，竟升遷台北市聯醫總院長黃勝堅的特助惹議；黃勝堅表示是唯才是用，劉嘉仁則說回歸專業、不參與政治活動。

台北市議會今天進行警政衛生部門質詢及答覆，民進黨籍台北市議員梁文傑指出，有媒體報導指劉嘉仁曾疑涉騷擾台北市政府副發言人、「學姊」黃瀞瑩遭調查，如今竟轉任台北市立聯合醫院總院長黃勝堅的特助領高薪。

梁文傑表示，經查發現劉嘉仁目前月薪約新台幣8萬多元，相較先前擔任市政顧問的月薪12萬餘元，並無特別高薪，詢問當初性騷案調查結果有無懲處，繼續聘用是否適合？且聯醫同仁抱怨劉嘉仁態度囂張跋扈。

同黨籍市議員簡舒培也指出，劉嘉仁之前因涉性騷案而離開，隨後降職擔任黃勝堅個人祕書，今年1月又回升擔任黃勝堅的特助，直批劉嘉仁根本不稱職，盼黃勝堅好好考量此人事案，勿因台北市長柯文哲任期將至，就趕緊安排心腹卡位。

民進黨籍市議員許淑華則表示，台北市政府媒事組今天針對此性騷擾案竟發訊媒體，稱依法不得公開調查結果和報導，但台北市長柯文哲曾受訪談及此事，為眾所周知的公開資訊，認為此作法矯枉過正、欲蓋彌彰，政府單位有社會責任要說清楚。

許淑華現場詢問劉嘉仁，是否有因涉性騷而被懲處？認為若無意圖應給澄清機會，但也認為此事造成黃瀞瑩不舒服感，劉嘉仁應向她道歉。

黃勝堅答詢表示，劉嘉仁在民國104年就曾擔任自己的特助，此案已走過考績會程序，相關調查結果有對劉嘉仁進行懲處，但認為考績審核是多面向，他認為劉嘉仁是唯才是用。

他也說，劉嘉仁的職等、薪水和獎金都沒變，並未升職，且承諾會好好督導劉嘉仁。

劉嘉仁也表示，事發迄今已過一年半，認為當時政治氛圍太混亂，自己現在專心在工作上，但談及懲處面向很多，不見得是因涉性騷成立而被懲處，包含可能長官交付工作但自己卻過度關心所致，也感謝議員讓他今天有機會澄清說明。

他說，自己要道歉的人很多，包括一路走來照顧他的長官和朋友們，歷經這一年多來沉澱、學習，現在回歸醫院管理專業，努力做好工作，未來會更加謹慎因應公事，也不會參與任何政治活動。

民進黨

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