指打疫苗北市「被突襲」 北市發言人遭批政治操作

台北市政府發言人陳智菡3月20日時在FB發文指AZ疫苗「突襲式」開打，稱北市聯醫完全不知情；議員簡舒培今透露，中央3月12日早已發文地方衛生局，問衛生局長黃世傑當時是否知情？黃世傑回應「我不知道她為什麼這樣說」，衛生局有把事情做好最重要；簡舒培則批陳智菡是「政治操作」。

陳智菡回應表示，所謂的「突襲式開打」，是指中央3月19日宣布22日開打，中間隔著周末，準備宣傳時間都被壓縮。

陳智菡3月20日發文表示，AZ疫苗抵台三週，19日突然運到醫院，結果醫院根本不知道何時開打，衛生局、院方也一頭霧水，中央19日才突襲式宣布22日開打，批「疫苗接種不該兒戲」。

簡舒培在議會質詢黃世傑，問他當時是否「一頭霧水」？黃回說「我不知道她為什麼這樣說」。簡舒培說，3月12日衛福部早就發文給地方衛生局，還辦理疫苗接種說明會，3月17日北市副市長黃珊珊主持疫情小組會議時，也和衛生局、聯醫討論市長柯文哲公開施打的醫院和媒體拍攝事宜。

簡舒培問「你覺得我們發言人發生什麼事情，可以為了政治操作這樣嗎？」、「為什麼要做這件事情？你還不敢跟她說？」。黃世傑回應「衛生局有準備就好啦」，強調自己不是不敢和陳智菡說，至少陳事後知道自己說錯。

簡舒培質疑「難道發言人發言之前都不用先調查嗎？還說衛生局沒有準備，你都不生氣嗎？同仁不委屈嗎？」，黃世傑說「以前開會時若柯市長不對我也敢講」，認為衛生局有把事情做好最重要。

簡舒培最後表示，市府發言人在發布訊息前沒有查證，衛生局不糾正，要求下次開疫情小組會議時，應提出檢討，發言人若要談論疫情相關內容，也要和衛生局聯繫。黃世傑說，發言人不見得會詢問，但會跟他們建議。

陳智菡回應表示，3月3日第一批AZ疫苗抵台後，北市衛生局即開始就施打程序、與醫院簽約等流程進行會議討論，自行預作準備。

陳智菡說，所謂的「突襲式開打」，是指中央在3月19日疫苗陸續配送到地方醫院後，陳時中部長才在晚間的臨時記者會中宣布，經專家評估後，AZ疫苗將自3月22日星期一起開打。由於中間隔了一個周末，要通知第一順位的接種者等相關準備，時間的確相當倉卒，從開打首日各地接種狀況來看，也可證明事前的準備宣傳相當有限。