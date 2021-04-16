快訊

太魯閣號案釀49死...李義祥未構成殺人罪嫌 花檢曝原因

地牛翻身！15:28規模4.6地震 最大震度台東4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

指打疫苗北市「被突襲」 北市發言人遭批政治操作

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
對於北市府發言人陳智菡的貼文內容，衛生局長黃世傑表示「不知道為什麼她會這樣說」。記者鍾維軒／攝影
對於北市府發言人陳智菡的貼文內容，衛生局長黃世傑表示「不知道為什麼她會這樣說」。記者鍾維軒／攝影

台北市政府發言人陳智菡3月20日時在FB發文指AZ疫苗「突襲式」開打，稱北市聯醫完全不知情；議員簡舒培今透露，中央3月12日早已發文地方衛生局，問衛生局長黃世傑當時是否知情？黃世傑回應「我不知道她為什麼這樣說」，衛生局有把事情做好最重要；簡舒培則批陳智菡是「政治操作」。

陳智菡回應表示，所謂的「突襲式開打」，是指中央3月19日宣布22日開打，中間隔著周末，準備宣傳時間都被壓縮。

陳智菡3月20日發文表示，AZ疫苗抵台三週，19日突然運到醫院，結果醫院根本不知道何時開打，衛生局、院方也一頭霧水，中央19日才突襲式宣布22日開打，批「疫苗接種不該兒戲」。

簡舒培在議會質詢黃世傑，問他當時是否「一頭霧水」？黃回說「我不知道她為什麼這樣說」。簡舒培說，3月12日衛福部早就發文給地方衛生局，還辦理疫苗接種說明會，3月17日北市副市長黃珊珊主持疫情小組會議時，也和衛生局、聯醫討論市長柯文哲公開施打的醫院和媒體拍攝事宜。

簡舒培問「你覺得我們發言人發生什麼事情，可以為了政治操作這樣嗎？」、「為什麼要做這件事情？你還不敢跟她說？」。黃世傑回應「衛生局有準備就好啦」，強調自己不是不敢和陳智菡說，至少陳事後知道自己說錯。

簡舒培質疑「難道發言人發言之前都不用先調查嗎？還說衛生局沒有準備，你都不生氣嗎？同仁不委屈嗎？」，黃世傑說「以前開會時若柯市長不對我也敢講」，認為衛生局有把事情做好最重要。

簡舒培最後表示，市府發言人在發布訊息前沒有查證，衛生局不糾正，要求下次開疫情小組會議時，應提出檢討，發言人若要談論疫情相關內容，也要和衛生局聯繫。黃世傑說，發言人不見得會詢問，但會跟他們建議。

陳智菡回應表示，3月3日第一批AZ疫苗抵台後，北市衛生局即開始就施打程序、與醫院簽約等流程進行會議討論，自行預作準備。

陳智菡說，所謂的「突襲式開打」，是指中央在3月19日疫苗陸續配送到地方醫院後，陳時中部長才在晚間的臨時記者會中宣布，經專家評估後，AZ疫苗將自3月22日星期一起開打。由於中間隔了一個周末，要通知第一順位的接種者等相關準備，時間的確相當倉卒，從開打首日各地接種狀況來看，也可證明事前的準備宣傳相當有限。

北市府發言人陳智菡3月20日發文批中央突襲式宣布打疫苗，但事實上衛生局早就知情。圖／翻攝陳智菡FB
北市府發言人陳智菡3月20日發文批中央突襲式宣布打疫苗，但事實上衛生局早就知情。圖／翻攝陳智菡FB

衛生局 AZ疫苗 簡舒培

延伸閱讀

聯合報黑白集／「新難向」還在嗎？

員工濫用婚假罰銀行 恐龍判決遭撤銷

拚2022空戰 33播客開張 好友爆剛認識黃珊珊臉都超臭

被批用垃圾車廣播炒聲勢 黃珊珊：我什麼事都不能做？

相關新聞

指打疫苗北市「被突襲」 北市發言人遭批政治操作

台北市政府發言人陳智菡3月20日時在FB發文指AZ疫苗「突襲式」開打，稱北市聯醫完全不知情；議員簡舒培今透露，中央3月1...

柯文哲輔選愛將涉騷擾案遭懲處 轉任月薪8萬特助

繼「網軍頭」邱昱凱升任悠遊卡公司總經理領月薪14.3萬元，北市府再傳人事爭議。前年捲入騷擾市府女幕僚案的市府前顧問劉嘉仁...

侯友宜承諾 新北明年成立青年局

新北市多名議員關心新北是否成立青年局，新北市長侯友宜今在議會施政報告指出，新北18歲到40歲的青年有127萬人，他承諾明...

打疫苗意願不高 柯文哲：旁邊有人感染保證乖乖去打

台北市長柯文哲上午參加MICE(會展產業)業者WTTC安全戳記授證典禮，台北市政府將與國際接軌，成為東北亞第一個加入世界...

淡水廢棄建築、鐵皮 拆除成綠地空間

新北淡水區坪頂路51巷內的國有土地，地上原有棟大型廢棄建物及鐵皮，去年新北城鄉局與國產署會勘後，納入新北綠家園計畫，今年...

東北角石花菜盛產路邊等曬乾好風情 如彩雲石花凍美味

東北角位兩大洋流交匯處，海藻資源相當豐富，目前正是石花菜開始大量生長季節。當天氣晴朗時，路邊時不時有整齊排列等待曬乾的石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。