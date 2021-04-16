侯友宜承諾 新北明年成立青年局

新北市多名議員關心新北是否成立青年局，新北市長侯友宜今在議會施政報告指出，新北18歲到40歲的青年有127萬人，他承諾明年會成立青年局，預估規劃40人3個科，經費約1.3億元。

新北市403萬人口中有3成為18歲到40歲的青年，目前僅有青年事務委員會，不論是藍綠議員都呼籲要有專責單位，成立新北青年局，協助新北青年解決問題。

侯友宜今表示，他會推動青年局預計明年正式成立，已請法制局、財政局、人事處體制化，也請議員針對青年政策，大家群策群力，給予新北青年最好的發展。

新北市議員江怡臻表示，目前侯友宜是否有適合的局長人選，青年局該如何規劃。侯友宜說，目前心目中沒有適合人選，將由青年事務委員會進行籌備工作，初步規劃40人3個科。

侯友宜表示，3科分別為綜合規劃科、職涯諮詢科、創業協助科，目前還未有完整定案，正在研議當中，也請議會多給予支持。

新北市議員張志豪說，肯定侯友宜聽見青年聲音，後續研考會應盤整各局處有關青年事務的預算資源項目，包括青創及就業貸款等，另外還要規劃青創基金，更有效協助青年解決創業等問題。