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柯文哲輔選愛將涉騷擾案遭懲處 轉任月薪8萬特助

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲輔選愛將劉嘉仁(左二)涉騷擾案遭懲處，轉任月薪8萬特助。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲輔選愛將劉嘉仁(左二)涉騷擾案遭懲處，轉任月薪8萬特助。記者楊正海／攝影

繼「網軍頭」邱昱凱升任悠遊卡公司總經理領月薪14.3萬元，北市府再傳人事爭議。前年捲入騷擾市府女幕僚案的市府前顧問劉嘉仁，調離職位後，回鍋台北市聯合醫院，調為祕書，才過1年又官職，任職北市聯醫總院長的特助，因領月薪8萬，引發內部不滿。

劉嘉仁下午至議會備詢時，議員許淑華說，外界認知劉嘉仁進來市府是因輔選有功，所以被拔擢進市府當顧問，要求劉好好當特助，不要參與任何政治性業務，劉也說，沒有再參與任何政治活動跟任何跟政治有關的行為。聯醫總院長黃勝堅也承諾，保證不會，「我會好好督導他」。

議員梁文傑質詢時，黃勝堅坦言劉嘉仁有被懲處，梁文傑吃驚反問，「那還用他？」黃說，他的能力是適用的，唯才是用，至於為何會被柯文哲拔官，黃說，只是當時不適合那個職務。且劉現在薪水沒有特別高薪，約8萬多元，市政顧問12萬。

面對許淑華追問被懲處？劉嘉仁未正面答覆，僅表示，希望回來後認真工作，所以不希望公開；許再追問，到底真相是什麼？是誤會？還是有讓對方不舒服？劉說，事情過了1年半，當時的氛圍太混亂，之後他就專心在工作上。

劉嘉仁說，「懲處面向很多，不一定是騷擾」，包含可能他因為長官交付的任務，過度關心部分，但是在司法上，他秉持過去自己做事的原則。

對於是否道歉？劉嘉仁還說，他要道歉的很多，一路走來照顧支持他的長官跟各界朋友，他這一年多已經沉澱，也認真學習、努力把工作做好，未來自己在這部分會更謹慎。許淑華認為劉應該說清楚，不須遮掩，劉嘉仁說，當時政治太紛擾，事件後他回鍋醫院專業，不參與政治活動。

許淑華

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