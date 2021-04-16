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新北出現牛結節疹 陳吉仲：隱匿不報最高罰100萬

中央社 / 新北16日電

新北市林口區一處肉牛場昨天8隻牛感染牛結節疹，農委會主委陳吉仲今天上午到淡水區視察牧場施打疫苗狀況。他並呼籲農民務必配合，若發現異狀卻未通報，最高可罰100萬元。

新北市政府動物保護防疫處長楊淑方簡報指出，已訪視新北市所有牧場，預計在今天之內完成11個牧場、共1709頭牛的疫苗施打，另也將全面發放捕蠅紙、誘蟲器、消毒劑，架設並開啟24小時誘蟲器，以及全面環境消毒。

行政院農委會動植物防疫檢疫局簡報指出，國內現有庫存疫苗4.5萬劑，其中1萬4450劑優先注射北北基及桃竹苗，並將在3天內完成全國牛場牛隻全面訪視，剩餘疫苗以訪視後的高風險牛場優先施打。

行政院農委會主任委員陳吉仲接受媒體聯訪表示，目前可以確認8頭感染牛結節疹的牛隻，病毒定序與大陸牛結節疹病毒百分百相似，已就地撲殺焚燒掩埋，但因牛結節疹是透過蚊蠅傳播，最有效的控制方式就是儘快施打疫苗，才能把影響降到最低。

陳吉仲強調，注射疫苗可能導致牛隻泌乳減少是短期影響，且國內牛肉沒有出口的問題，政策目標是保護所有農民財產避免重大損失，持續提供所有國內消費者有生鮮牛奶可喝。

他呼籲農民，若發現異狀，主動通報有補償，但若沒有主動通報而被防疫人員發現，依照動物傳染病防治條例，最高可罰新台幣100萬元。

疫苗 牛結節疹

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