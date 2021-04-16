台北電台頻邀民眾黨員 柯文哲：已叫觀傳局處理
隸屬台北市觀傳局的台北廣播電台，因頻找民眾黨人士談選舉惹議。台北市長柯文哲今天重申，已要求觀傳局處理，「這是非對錯我們很清楚」。
隸屬北市觀傳局的台北廣播電台「公民總主筆」節目，頻邀市長柯文哲籌組的台灣民眾黨人士，包含立委邱臣遠、立委蔡壁如、發言人楊寶楨、台北黨部副主委陳宥丞、東港服務處主任葉信興，被批「公器私用」、「民眾黨寄生北市府」。
柯文哲昨天已表示「這是不對的」，今天他出席「35家業者獲WTTC安全旅遊戳記授證典禮」，被媒體堵訪時再重申，已經叫觀傳局及局長劉奕霆處理。
至於主持人朱蕙蓉，柯文哲說「看是要暫停還是警告，總是要處分」。
媒體追問內政部指北市府「不當質疑與對抗中央興建社宅，只會加速市民逃離台北」，柯文哲反嗆「內政部請你蓋出第一戶公宅再來跟我們討論」、「在你還沒蓋出之前你沒有資格跟我講話，因為你什麼事都還沒有做。」
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